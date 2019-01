MYRDET: Jan Kuciak og Martina Kusnirova ble drept i sitt eget hjem i Slovakia. Flere hundre mennesker tente lys for paret utenfor kontoret til Aktuality i hovedstaden Bratislava. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

94 drap på journalister i 2018: Skal ha blitt skutt for 70.000 euro

UTENRIKS 2019-01-01T21:37:54Z

Antall drepte journalister i Vesten har skutt i været. Hatprat fra politiske ledere er en av årsakene, mener Norsk Presseforbund.

Publisert: 01.01.19 22:37

25. februar ble Jan Kuciak og hans forlovede Martina Kusnirova funnet i sitt hjem i den slovakiske byen Velka Maca. Kuciak var drept med to skudd i brystet. Kusnirova var skutt i hodet.

Kuciak var journalist i nettavisen Aktuality. 27-åringen spesialiserte seg på skattesvindel, og hadde etterforsket saker med tilknytning til regjeringspartiet i Slovakia .

I månedene før dobbeltdrapet hadde han avslørt hvordan forretningsmannen Marian Kocner unngikk å betale merverdiavgift på eiendomssalg. Kuciak hadde anmeldt Kocner for trusler, men journalisten fikk ingen beskyttelse av politiet.

Reporteren hadde også begynt å undersøke en langt farligere etterforskning. Han ville finne ut hvordan den italienske ‘ndrangheta-mafiaen forsøkte å etablere seg i Slovakia, ifølge organisasjonen Organized Crime and Corruption Reporting Project .

Ifølge slovakisk politi hadde drapene mest sannsynlig sammenheng med Kuciaks arbeid som journalist.

Drap i Vesten

Kuciak er én av 94 journalister som ble drept i 2018, ifølge organisasjonen International Federation of Journalists (IFJ) , som hvert år publiserer lister over journalister som har mistet livet. Det er en oppgang fra 82 i 2017. De farligste landene er gjengangere på listen. 16 journalister ble drept i Afghanistan. 11 ble drept i Mexico.

Nytt av året er en kraftig økning i antallet journalister som er drept i Europa og USA. I tillegg til Kuciak, ble tre andre journalister drept i Europa: i Frankrike, Bulgaria og Tyrkia.

I USA ble fem medarbeidere i avisen The Capital Gazette drept 28. juni , da en person gikk til angrep på redaksjonen med en hagle. Avisen hadde tidligere publisert en artikkel om den antatte gjerningsmannen, Jarrod Ramos .

– De siste årene har det å være journalist vært svært farlig i store deler av verden. I år har vi også sett drap på journalister i godt fungerende demokratier, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Farlig retorikk

Tidligere har vestlige journalister blitt drept på jobb i konfliktområder. Det nye er ifølge Floberghagen at journalister også har blitt målskiver i fredelige land.

Hun tror retorikken fra politiske ledere kan ha bidratt til den negative utviklingen. USAs president Donald Trump går jevnlig til angrep på amerikanske medier, og kaller pressen «opposisjonen» «fake news mediene».

– Politiske ledere har i økende grad kommet med hatprat mot journalister og frie medier. Det er klart at det kan ha en innvirkning. Nå ser vi at journalister blir drept på grunn av arbeidet de gjør, slik som Jan Kuciak i Slovakia. Det er den mest alvorlige trenden, sier Floberghagen.

70.000 euro

Drapene i Slovakia vekket sterke reaksjoner. Mange tusen mennesker deltok i demonstrasjoner, som etter hvert utviklet seg til en protest mot regjeringspartiet. Statsminister Robert Fico ble tvunget til å gå av.

Slovakisk politi har arrestert fire mistenkte i saken. Ifølge avisen The Slovak Spectator tror etterforskerne at en av de varetektsfengslede ha tilbudt 70.000 euro (700.000 kroner) for drapet. En tidligere politimann skal ha stått for selve drapet.

Ifølge lokale medier har kvinnen som skal ha tilbudt pengene forbindelse til forretningsmannen Kocner. Selv nekter Kocner å ha tilknytning til drapet. Saken er fortsatt under etterforskning i Slovakia.

Floberghagen mener drap på journalister er noe myndighetene i demokratiske land er nødt til å ta på alvor.

– Det hviler et stort, stort ansvar på verdens ledere, som må anerkjenne den frie presse, og journalisters rett til å stille ubehagelige spørsmål, sier hun.