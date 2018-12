INGEN FREDSPAKT: En av de fremste opposisjonskandidatene i presidentvalget i Kongo, Martin Fayulu, snakker med mediene lørdag om hvorfor han ikke vil undertegne fredspakten før valget. Foto: Jerome Delay / AP / NTB scanpix

Valg i Kongo: Nekter å signere fredsavtale

UTENRIKS 2018-12-30T02:32:59Z

De to største opposisjonslederne i Kongo nektet å signere en fredspakt kvelden før søndagens valg. Valget har vært utsatt flere ganger, og mange frykter bråk.

NTB

Publisert: 30.12.18 03:32

Søndag går 40 millioner stemmeberettigede kongolesere til valgurnene for å velge ny president. Kongos uavhengige valgkommisjon forsøkte lørdag å få i stand en avtale mellom de to ledende opposisjonskandidatene i landet og Emmanuel Ramazani Shadary, som er avtroppende president Joseph Kabilas håndplukkede kandidat til å overta etter ham selv. Avtalen skulle være en slags fredspakt som skulle forebygge voldshandlinger etter at valgresultatet blir kjent.

Lørdag kunngjorde de to fremste utfordrerne til Shadary, Felix Tshisekedi og Martin Fayulu, at de ikke vil undertegne avtaleutkastet etter at deres forslag til endringer i teksten ikke var tatt hensyn til.

Fare for bråk

Avtalen tok sikte på at alle parter skulle forplikte seg til å avstå fra vold etter valget. Valget er Kongos første mulighet til fredelig maktoverføring siden landet ble uavhengig fra Belgia i 1960.

Mange frykter nå voldeligheter og bråk, basert på de mange problemene med organiseringen og avviklingen av valget og anklagene om juks.

21 kandidater stiller til valg. Mange kongolesere mener valget er bortkastet og tror Kabilas kandidat, tidligere innenriksminister Shadary, uansett vinner. Opposisjonen er splittet og de to ledende kandidatene, Tshisekedi og Fayulu, har sagt de ikke tror valget blir fritt og rettferdig.

47 år gamle Joseph Kabila har styrt Kongo siden faren, kuppmakeren Laurent-Désiré Kabila, ble drept av en livvakt i 2001.

Utsettelser

Presidentvalget i Kongo skulle vært avholdt i 2016, men ble utsatt ett år, og deretter ett år til. Det skulle avholdes søndag 23. desember, men ble utsatt i siste øyeblikk, en uke etter at en stor mengde valgmateriale ble ødelagt i en brann i valgkommisjonens lokaler i hovedstaden Kinshasa .

Med ny valgdag søndag har valgkommisjonen besluttet at 1,3 million velgere i tre byer nordøst i landet først får avgi stemme i mars. Dette til tross for at den nye presidenten skal tas i ed alt 18. januar.

Beslutningen om å utelukke de registrerte velgerne ble møtt av voldelige protester i byer der opposisjonen har sterk støtte.