OPPGITTE PASSASJERER: Flypassasjerer ventet i timesvis på Gatwick-flyplassen ved London fredag. En dame legger seg ned for å hvile på gulvet, mens andre fordriver tiden med lesing og mobil-sjekking. Foto: BEN STANSALL / AFP

Gatwick åpnet igjen etter drone-drama

UTENRIKS 2018-12-21T19:08:17Z

Julekaoset fortsatte fredag kveld på storflyplassen Gatwick ved London etter en ny stengning på grunn av drone-flyging. Klokken 19.30 melder Reuters at flytrafikken er i gang igjen.

Publisert: 21.12.18 20:08 Oppdatert: 21.12.18 21:00

Kaoset i London startet allerede onsdag kveld. I følge BBC ble det observert to droner som fløy over et gjerde og inn over en rullebane på den travle flyplassen.

Fredag kveld, i 18.30-tiden ble flyplassen på nytt stengt etter observasjoner av en drone, etter at flytrafikken hadde blitt gjenopptatt, men med store etterslep og forsinkelser på grunn av stengninger de siste dagene.

Flygingene ble gjenopptatt litt over klokka 19, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Så langt er 145 av dagens 837 flyginger kansellert, ifølge NRK .

Flyselskapet Norwegian flyr mye på Gatwick, og flere av passasjerene deres har fått en tøff start på juleferien på grunn av Gatwick-trøbbelet.

– Vi beklager overfor passasjerer som er berørt av situasjonen på Gatwick og forstår godt at det har vært en veldig frustrerende situasjon for dem. Vi gjør vi alt vi kan for å få bistå passasjerene våre best mulig og for å få alle til sin destinasjon så fort som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian til VG fredag kveld.

Passasjerer blir informert via SMS og av selskapets samarbeidspartnere på flyplassen i tillegg til informasjon på nettsider.

Ifølge flyplassledelsen regner de ikke med å ha tatt igjen alle forsinkelsene før lørdag ettermiddag.

Minst 120.000 passasjerer skal være rammet av kaoset, en del av dem er altså Norwegians reisende.

Et Norwegian-fly ble omdirigert til Helsingfors i Finland som følge av den siste stengningen fredag kveld, ifølge selskapet.

Samtidig fortsetter etterforskningen av drone-aktiviteten på flyplassen.

– Forsvaret har en rekke unike verktøy som kan hjelpe oss i dronekrisen, skrev forsvarsministeren på Twitter tidligere fredag.

Britiske medier meldte da at en drone vil bli skutt ned, hvis den sendes opp over flyplassen. I følge BBC har politiet fått inn minst 50 meldinger om droneobservasjoner over rullebanen de siste dagene.

- Vi har inntil videre stanset flytrafikken på grunn av mistanke om en droneobservasjon, opplyste en talskvinne for flyplassen ifølge Sky News.

Politioverbetjent Justin Burtenshaw sier til BBC at mer enn 20 politienheter jakter på dronepiloten.

Ved 03-tiden natt til torsdag ble flyplassen åpnet igjen. Bare 45 minutter senere måtte den igjen stenges fordi det var nye droneobservasjoner.

– Hver gang vi tror vi er tett på dronepiloten , forsvinner dronen. Når vi tror vi kan åpne flyplassen, dukker den opp igjen, sa politioverbetjent Burtenshaw til BBC i går.

Fredag kom det meldinger via BBC om at en operasjon der droner kan skytes ned, er under planlegging, og alle som kan ha tatt bilder av droner ved flyplassen oppfordres til å kontakte politiet.

Flyselskaper og flyplassen oppfordrer passasjerer som skal fra eller til Gatwick om å sjekke statusen for sin flygning nøye før videre reisebevegslser.