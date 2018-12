EVAKUERT: Politiet evakuerte Opal Tower i Sydney sent julaften, og hadde en inspeksjon 1. juledag. Foto: SAEED KHAN / AFP

51 leiligheter skadet i høyblokk i Sydney - resten får flytte hjem

Myndighetene har latt de fleste beboerne flytte hjem etter at det var frykt for at en høyblokk i Sydney skulle rase sammen. Men 51 leiligheter vurderes som usikre.

Ingvill Dybfest Dahl

NTB

Publisert: 25.12.18 02:50

Over 3000 personer ble julaften evakuert etter at beboere hørte knakelyder og smell fra den over 30 etasjer høye boligblokken Opal Tower ved Olympic Park i den australske storbyen.

Like etter midnatt natt til 1. juledag tillot politiet beboere fra 341 leiligheter å flytte hjem, men flere beboere har sagt de ikke vil dra hjem da det ikke føles trygt.

Samtidig er 51 leiligheter erklært utrygge. Ifølge brannsjef Adam Dewberry er problemet en lokal konstruksjonsfeil i en søyle i bygningen, som påvirker 51 leiligheter gjennom hele byggets høyde.

Han forteller til Sydney Morning Herald at de ble tilkalt fordi beboerne i tre av disse leilighetene ikke fikk åpnet dørene sine.

– Der bygningen hadde beveget seg litt, forårsaket det at dørene kilte seg fast og ikke kunne åpnes. Det satte i gang vår utrykning, så brannvesen og politi gikk inn og fikk disse menneskene ut, sier han til avisen.

Det er uklart hvor mange som bor i de berørte leilighetene, men rundt 300 ble evakuert fra blokken totalt. De ble geleidet inn i hjemmene sine av politiet, slik at de kunne hente ut personlige eiendeler.

Høyblokken , som hadde en prislapp på nærmere 1,5 milliarder kroner, sto klar i august.

Ingeniører og bygningsforvaltere overvåker fortsatt bygningen tirsdag. Totalt er det 392 leiligheter i bygget.