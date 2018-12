HJERTELIG HIMMELHILSEN: Onsdag var varmet to piloter opp den svenske himmelen da de tok en flytur i hjerterute. Foto: Flightradar24

Hjertelig testflyging over Stockholm

UTENRIKS 2018-12-26T22:17:34Z

Reaksjonene strømmer inn på Twitter etter at et flyselskap gjennomførte en uvanlig testflyging over Stockholm onsdag. Responsen spenner fra varm hyllest til klimakritikk.

Publisert: 26.12.18 23:17

Norske Ole Forbrigd (37) er en av to piloter som står bak hjertet. Han har jobbet som pilot i Thomas Cook Airlines ti år.

37-åringen forteller at hilsenen skyldes et reservefly av typen Airbus A330 som de har stående i Stockholm :

– Vi er et stort chartselskap som har mange fly. For å sikre at gjestene våre kommer frem har vi et dette reserveflyet. Men om det står for lenge, er ikke dette bra: Da må vi enten gjøre en teknisk sjekk, eller så skal den helst ut og fly en tur.

Piloten sier videre at de vanligvis bare har flydd rundt uten noen spesiell rute.

– Men så kom vi på at vi kanskje kunne gjøre en liten gest, sier han til VG.



1 av 2 MED PÅ LEKEN I: Ole Forbrigd har vært pilot i Thomas Cook Airlines de siste ti årene. Privat

Ideen var at de heller kunne tegne et hjerte over Stockholm by som «en liten romjulshilsen».

– Hensikten med flyvningen er å sikre flyets luftdyktig samtidig som vi hadde muligheten til å kombinere det med en gest til våres kunder.

Forbrigd forteller at det hele ble planlagt og godkjent av flygeledertjenesten i Stockholm for tre dager siden.

– Er hjertet tiltenkt noen spesielt?

– Hjerte er jo logoen til Thomas Cook. Det er et hjerte til alle våre kunder i Norden.

– Vurderte dere noen andre symboler?

– Ja, men det jo et stort fly og det er ikke lett å få det til. Det er jo mye trafikk i luftrommet, så av flere grunner passet hjertet best.

Les også: Er dette Norges største julehilsen?

Reaksjoner på Twitter

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og Forbrigd sier at han synes det er artig at responsen kom så umiddelbart.

I skrivende stund har innlegget til Flightradar24 som ble lagt ut for elleve timer siden, blitt likt nesten 500 ganger og blitt retvitret over 1100 ganger.

«Det er så vakkert» og «Veldig romantisk» lyder to av responsene på Twitter.

Men det er også flere som har reagert over «sløsing» av CO₂.

«Karbonavtrykket av hjertet deres knuser kjærligheten vår, Thomas», er det en som tvitrer.

Til dette sier Forbrigd at det er viktig å presisere at flyturen var en flyging som ville funnet sted uansett, og ifølge piloten har reaksjonene nesten utelukkende vært positive.

I spørsmål om noen norske byer kan forvente seg en hjertelig hilsen slik som den over Stockholm onsdag, svarer piloten følgende:

– Jeg kan ikke love det, men byr muligheten seg for å gjøre det over Norge, så absolutt, sier han og poengterer at det da også vil være i forbindelse med luftig av reserveflyet.