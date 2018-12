GÅR UT: USAs forsvarsminister Jim Mattis går av ved utgangen av februar. Han er den 33. personen nær Trump og presidentens administrasjon som har mistet jobben eller gått av de siste to årene. Foto: Leah Millis / Reuters

Disse er igjen blant Trumps utnevnte regjeringskollegium

Når forsvarsminister Jim Mattis trer ut av Trump-administrasjonens rekker, er det bare 11 av de 23 opprinnelige regjeringsmedlemmene igjen.

– Fordi du har rett til en forsvarsminister hvis synspunkter er mer i tråd med dine enn det mine er, skrev Mattis om årsaken til sin egen oppsigelse til USAs president Donald Trump torsdag.

Med det føyer han seg i rekken av profilerte regjeringsmedlemmer som har trukket seg fra eller mistet sin stilling i Trumps administrasjon.

Disse elleve er igjen

Blant de 23 ministerne som ble utnevnt ved begynnelsen av Donald Trumps presidentperiode, sitter disse elleve fortsatt i stillingen:

Avganger i Donald Trumps administrasjon * Forsvarsminister Jim Mattis går av i utgangen av februar. Trump kunngjorde avgangen på Twitter 20. desember. * Innenriksminister Ryan Zinke går av på nyåret, tvitret Trump 15. desember. * Stabssjef John Kelly går av på nyåret, bekreftet Trump 8. desember. Kelly tok over etter Reince Priebus og varte i ett år og fem måneder. * Vise-sikkerhetsrådgiver Mira Ricardel, fjernet og forflyttet i november * Jeff Sessions, justisminister * Nikki Haley, FN-ambassadør * Scott Pruitt, sjef for det amerikanske miljøverndirektoratet EPA * Tom Bossert, Trumps øverste rådgiver for nasjonal sikkerhet * David Shulkin, minister for saker angående krigsveteraner * H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver * John Dowd, Trumps personlige advokat * Rex Tillerson, utenriksminister * John McEntee, Trumps personlige assistent og rådgiver * Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC) * Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef * David Sorensen, taleskriver * Rob Porter, stabssekretær * Tom Price, helseminister * Stephen K. Bannon, sjefstrateg * Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver * Michael Short, assisterende pressetalsmann * Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør * Reince Priebus, stabssjef * Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør * Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen * Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd * K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver * Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør * James Comey, FBI-sjef. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013. * Katie Walsh, visestabssjef * Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver * Sally Yates, fungerende justisminister Kilde: NTB, New York Times, AP, DPA

Finansminister Mnuchin

Så sent som i slutten av november tok Trump til Twitter for å avvise at han var misfornøyd med finansminister Steven Mnuchin, skriver NTB.

– Jeg er ekstremt fornøyd og stolt av jobben Mnuchin gjør. DE FALSKE NYHETENE liker å melde om det motsatte, skrev presidenten på Twitter.

Bakgrunnen var at The Wall Street Journal hadde snakket med ikke navngitte kilder som hevdet at Trump hadde reagert da noen skrøt av Mnuchin og insinuerte at han var ansvarlig for rentehevingene denne høsten.

– De siterer falske kilder og sjalu mennesker, men meldingene er ikke sanne. De liker ikke å spørre meg om et sitat fordi det ville drept saken deres, legger han til.

Landbruksminister Perdue

Landbruksminister Sonny Perdue har sittet som guvernør i Georgia. I tillegg har han bakgrunn som jordbruksindustrieier og veterinær.

Ved presidentens årlige rapport til Kongressen om rikets tilstand i januar, State of the Union, ble Perdue «designated survivor». Betegnelsen brukes om et regjeringsmedlem som ikke er til stede under talen, som skal sikre at landet kan styres videre dersom noe alvorlig skulle skje.

Handelsminister Ross

Handelsminister Wilbur Ross har fått oppgaven med å føre Trumps handelskrig mot Kina.

Politico skrev i november at Trump lot 81-åringen bli igjen hjemme da han dro til Argentina for å delta på G20-møtet. Handelsdepartementet forklarte det med at Ross skulle besøke Vendenberg flystasjon, der han skulle «støtte våre militære og få innsyn i utvikling av romteknologi».

Arbeidsminister Acosta

Juristen Alexander Acosta ble nominert til arbeidsminister i februar 2017. Den opprinnelige kandidaten, Andrew Puzder, trakk seg, angivelig fordi han ikke ville blitt godkjent av Senatet.

Acosta er den første latinamerikaneren i Trumps regjering. Han er utdannet jurist fra prestisjefylte Harvard, og har tidligere jobbet ved justisdepartementet.

Bolig- og byutviklingsminister Carson

Carson, en pensjonert hjernekirurg, kjempet i utgangspunktet om den republikanske nominasjonen, men måtte gi tapt og stilte seg kort tid etter bak Trumps kandidatur.

I mars 2017 ble han tatt i ed som bolig- og byutviklingsminister - til tross for at han under valgkampen uttalte at han ikke hadde interesse i å bli minister.

Samferdselsminister Chao

Elaine Chao har sittet som arbeidsminister og visesamferdselsminister under George W. Bush.

Hun er gift med Mitch McConnell, som er Republikanernes leder i Senatet.

Energiminister Perry

Den tidligere Texas-guvernøren Rick Perry har vært en forkjemper for olje og andre ikke fornybare energikilder.

Han var en del av nominasjonskampen i det Republikanske partiet helt i begynnelsen, men trakk seg og ga sin støtte til Ted Cruz. Da omtalte han Trump som «en kreftbyll for konservatismen». Siden erklærte han sin støtte til Trump og sa at han kunne tenke seg en plass i hans regjering.

Utdanningsminister DeVos

Betsy DeVos har markert seg som en tilhenger av offentlig-støttede, privatdrevne skoler. Trump har omtalt henne som en «briljant og lidenskapelig forkjemper for utdanning».

USA har vært rammet av en rekke skoleskytinger de siste 20 årene. Etter Parkland-massakren, der 17 personer mistet livet, ble Den føderale kommisjonen for skolesikkerhet opprettet, med DeVos i spissen. Utvalget kom med sine anbefalinger 19. desember, som blant annet innebar at skoler bør vurdere å bevæpne ansatte og ansette krigsveteraner som vakter.

Sjef for småbedriftsetaten McMahon

McMahon har bygget opp World Wrestling Entertainment, som arrangerer brutale TV-overførte fribryterkamper med lettkledde kvinnelige brytere og mannlige muskelbunter.

McMahon gikk selv konkurs tidlig i karrieren, og sier at det var en smertefull, men nyttig lærepenge.

– Hjemmet vårt ble auksjonert bort. Bilen min ble tauet inn. Jeg var gravid med vårt andre bar, sa McMahon i et intervju med CNBC i mai.

Hun forklarte at grunnen til konkursen var at de hadde investert penger i prosjekter de ikke kjente godt nok til.

– Vi var unge og lærte leksen vår tidlig: Hold deg til det du kjenner, slår hun fast.

Etterretningssjef Coats

Coats har tidligere vært republikansk senator for Indiana og ambassadør i Tyskland. Etterretningssjefen er øverste sjefen for 16 etterretningsorganisasjoner, deriblant CIA og NSA.

Den avdøde senatoren og presidentkandidaten John McCain snakket om Coats i rosende ordelag og mente at han ville klare å gjenreise troverdigheten til amerikansk etterretning.

Coats selv kalte avtroppende forsvarsminister Jim Mattis for en «nasjonalskatt» i et intervju med Politico nylig.

Handelsrepresentant Lightizer

Handelsrepresentanten, som er en kjent kritiker av frihandel, har stilt seg bak Trumps kritikk av USAs handelsavtaler TPP og NAFTA, som er henholdsvis med stillehavslandene og med Canada og Mexico, samt det han kaller urettferdig handelspraksis fra Kinas side.