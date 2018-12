1 av 4 HOLDER VARMEN MED KULL: Den tidligere kullgruvearbeideren Krzysztof Kuska viser VG fyrrommet og kullageret han har i kjelleren hjemme i Krzeszowice, ikke langt fra Katowice, som er vertsby for FNs klimakonferanse COP24 i Polen. Stian Eisenträger, VG

«At Polen skulle gi slipp på kullet, er som om Saudi-Arabia skulle gi slipp på oljen»

KRZESZOWICE / KRAKOW (VG) 33 av Europas 50 mest forurensede byer finnes i Polen, ifølge WHO.

Lukten av røyk river i nesen, mens et gulaktig teppe har lagt seg over den lille byen Krzeszowice, ikke langt fra Katowice, som er vertsby for FNs klimakonferanse COP24.

– Da jeg var yngre, stinket ikke luften som nå. Noen dager kan det være helt forferdelig, sier Krzysztof Kuska.

Den tidligere kullgruvearbeideren tar imot VG i sitt hjem, hvor han bor sammen kone, tre barn, sin mor og en gammel tante. Han jobbet hele 16 år i Siersza-gruven, som ble stengt i år 2000.

– Arbeidet i gruven var vanskelig og farlig. Jeg så en venn dø rett foran øynene mine, forteller han.

Like farlig som å røyke

Men det er ikke bare arbeid i kullgruvene som er risikabelt i Polen . Også luftkvaliteten er så dårlig mange plasser, at det er en direkte helserisiko. Om vinteren er det verst.

I noen områder av Polen har luftkvaliteten blitt målt til å være dårligere enn i Beijing, og det er anslått at rundt 48.000 polakker årlig dør av luftforurensing. Ifølge WHO er 33 av Europas 50 mest forurensede byer i Polen, og storbyen Krakow har noe av den dårligste luftkvaliteten i verden.

Ifølge aktivistgruppen Krakow Smog Alarm, er det å puste i Krakow-luften daglig like farlig som å røyke 2500 sigaretter i året, grovt regnet syv sigaretter om dagen.

I tillegg til biltrafikk, er den utpekte hovedsynderen kullet, som det store flertallet av husholdningene bruker til oppvarming. Globalt står kull for halvparten av alle energirelaterte klimagassutslipp. Men med en mektig kull-lobby som påvirker beslutningstagerne, titusener av arbeidsplasser i kullindustrien og ytterligere hundretusener av arbeidsplasser som er avhengig av denne, har problemet i stor grad blitt feid under teppet.

Da Polens president Andrzej Duda holdt åpningstalen for den store klimakonferansen, som landet hans er vertskap for, uttalte han at:

– Kull står ikke i motsetning til beskyttelse av klimaet og fremskrittet for å beskytte klimaet.

Han understreket at kullet er en av grunnpilarene i Polens økonomi, og en garanti for landets energisikkerhet. 80 prosent av all elektrisitet i Polen kommer fra kullkraft.

– Ikke vær urolig. Så lenge jeg er president i Polen, vil jeg ikke tillate noen å drepe den polske kullindustrien, sa Duda.

Dyre alternativer

Nede i kjelleren har Krzysztof Kuska fyrrom og kullager. Han tar en spade og løfter opp det sorte gullet.

– Jeg har varmet huset mitt med kull i 20 år. Jeg kjøper kull med høyeste kvalitet, og med lavest svovel-utslipp, forsikrer Kuska.

For å holde varmen gjennom en vinter, trenger han fire tonn med kull. Prisen er 900 zloty pr. tonn, noe som tilsvarer rundt 2000 kroner. Men det er ikke alle som har råd til dyrt høykvalitetskull. Mange brenner kull av dårlig kvalitet, mens enkelte også bryter loven, og brenner søppel.

– Jeg fyrer ikke med kull fordi jeg liker det, og jeg tenker selvfølgelig på utslipp av klimagasser, men kostnaden ved å bruke gass er to-tre ganger så høy som kull. Elektrisitet er enda dyrere, sier Kuska.

Seige forhandlinger

Miljøministre fra en lang rekke land er til stede i Katowice denne uken, og Norge er representert med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han er med på å lede samtaler om flere sentrale temaer i innspurten.

Et mer detaljert regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen skal etter planen vedtas innen fredag, men to dager før forhandlingene etter planen skal avsluttes, var det fortsatt ikke noe gjennombrudd.

Formålet med den globale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris for tre år siden, er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Polen har vært under økende press fra EU om å kutte i utslippene sine, og gå over til renere energikilder.

Helsefarlig patriotisme

Polens regjerende Lov og rettferdighet-partiet (Pis) har imidlertid gitt sin fulle støtte til kullindustrien, som sysselsetter nesten 90.000 polakker direkte.

– Kull er grunnlaget for energisektoren vår og vi kan ikke og vil ikke gå vekk fra det, har statsminister Mateusz Morawiecki uttalt.

Regjeringens program for den tettbefolkede industriregionen sør i landet, inkluderer to nye kullgruver. Kullet spiller også en viktig rolle i landets energisikkerhet, og som en garanti for å unngå avhengighet av russisk gass. Regjeringen har sågar fremstilt kull som et «patriotisk» alternativ.

– At Polen skulle gi slipp på kullet, er som om Saudi-Arabia skulle gi slipp på oljen, sier Kuska.

Enkelte byer og regioner har begynt å ta smog-problemet på alvor, og en lov som ble vedtatt i 2015 gjør det mulig for disse å lage sine egne regler for husholdningenes oppvarming. Noen steder er de mest forurensende typene kull blitt forbudt, mens noen byer subsidierer utskifting av forbrenningsovner.

Men inntil regjeringen i Warszawa tar grep om situasjonen, må polakkene ruste seg for flere helsefarlige vintre.