TIL PARIS: Erna Solberg var gjest hos president Emmanuel Macron i juli. Nå skal hun tilbake, og da kommer både Donald Trump og Vladimir Putin. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Markerer første verdenskrig: Erna Solberg møter Trump og Putin i Paris

UTENRIKS 2018-10-22T15:11:46Z

Frankrike skal markere 100-årsminnet for avslutningen av første verdenskrig 11. november. Nå har statsminister Erna Solberg (H) også meldt seg på, sammen med USAs Donald Trump og Russlands Vladimir Putin.

Publisert: 22.10.18 17:11

Solberg bekrefter overfor VG at hun nå har bestemt seg for å dra til Paris , hvor president Emmanuel Macron skal holde en stor fredskonferanse med minst 60 stats- og regjeringssjefer.

– Det er en markering av første verdenskrig, og det er også et toppmøte om fred etterpå. Det blir et politisk møte i tillegg til markeringen. Og så ønsker franskmennene at vi kommer, sier Solberg til VG.

11.11 klokken 11

Selve markeringen skal skje nøyaktig 100 år etter at første verdenskrig ble formelt avblåst gjennom en våpenhvileavtale hvor Tyskland erkjente krigs-nederlaget overfor de allierte vestmaktene.

Våpenhvilen trådte i kraft 11. november 1918 klokken 11.

11. november klokken 11 i år blir 100-årsminnet markert på en seremoni under Triumfbuen i Paris. De inviterte er landene som sendte soldater eller arbeidsstyrker til slagmarkene i Europa.

Fredskonferanse

Det er symboltungt at Angela Merkel. Tysklands forbundskansler, skal åpne fredskonferansen samme ettermiddag, som Macron vil gjøre til en årlig begivenhet.

Både Trump og Putin har bekreftet at de skal være til stede, og opprinnelig skulle Erna Solberg markere dagen på et arrangement i Stavern.

– Fredskonferansen markerer det multilaterale samarbeidet for fred, som vi er så opptatt av, sier Solberg til VG.

Møtte Russland

I forrige uke hadde den norske statsministeren et kort møte med Russlands statsminister Dmitrij Medvedev i Brussel.

Om det nå blir et oppfølgende møte med president Putin, gjenstår å se, ifølge Solberg:

– Det kommer til å være mange stats- og regjeringssjefer til stede der. Jeg er ikke sikker på at det er mine prioriteringer som blir de aller viktigste, sier hun.