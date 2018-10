TOPPMØTE: I møte med norsk presse i Brussel torsdag, sa Erna Solberg at hun frykter kaos hvis EU og Storbritannia ikke blir enige om en avtale før britene marsjerer ut av EU i mars. Foto: Falnes, Johan / NTB scanpix

Erna Solberg spår kaos ved «hard brexit»

BRUSSEL (VG) Statsminister Erna Solberg sier at det kan bli kaos på grensene dersom Storbritannia forlater EU i en såkalt «hard brexit» i mars 2019.

EUs stats- og regjeringssjefer er torsdag ettermiddag i ferd med å avslutte enda et toppmøte uten at en endelig avtale om brexit er på plass.

Klokken tikker nå faretruende mot datoen for at britene forlater EU, 29.mars neste år.

Det totalt uavklarte forholdet mellom EU og Storbritannia skaper også problemer for Norge, ifølge Erna Solberg, som er i Brussel for å delta på et asiatisk-europeisk toppmøte, ASEM.

– Særlig de første dagene kan det bli vanskelig om det blir en «hard brexit», sier Solberg til VG.

Handelen med britene er enormt viktig for norsk næringsliv: 20 prosent av norsk eksport går til Storbritannia.

Skape kaos

– Det kan skape litt kaotiske situasjoner, men jeg tror vi har ganske god oversikt over hvor problemene kan komme, og hva det kan bety for oss, legger hun til.

Det er særlig eksporten fra Norge til Storbritannia hvor hun frykter kaotiske tilstander:

– Det kan bli vanskeligere å få varer inn i Storbritannia, fordi det er en større mengde som kommer inn ditt, og som må håndteres. Det har de selv også skissert. Så vårt mål er fortsatt å få en avtale som vi i stor grad kan speile, og en avtale vi kan bruke, sier hun.

Storbritannia er Norges største handelspartner for varer, det viktigste enkeltmarkedet for norsk tjenesteeksport, og det viktigste utenlandske enkeltmarkedet for norsk skipsfartsnæring.

Alt vi har hatt fantasi til

Solberg viser til en «task force» i embetsverket, ledet fra Utenriksdepartementet, som har prøvd å holde oversikten over utfordringer.

– Vi har jobbet oss igjennom alle utfordringer og problemer som vi har hatt fantasi til å tenke oss. Det er masse praktiske små og store ting som kommer, sier hun.

Klokken tikker

Men nå kjenner den norske regjeringen alvorlig på at det er kort tid som gjenstår til utmeldelsen, og i mellomtiden skal eventuelle avtaler ratifiseres av alle de gjenværende EU-landene:

– Det vil være et kapasitetsproblem for Storbritannia, når de skal etablere nye avtaler med alle andre land. Det er det som gjør det kaotisk, sier hun.

Angår 20 000 nordmenn

Omlag 20.000 norske borgere bor i Storbritannia og 14.500 briter bor i Norge. Når Storbritannia forlater EU og EØS, vil EØS-reglene for trygde-koordinering, retten til helsebehandling, retten til å ta utdanning og retten til etablering i EØS-området ikke lenger gjelde for Storbritannia.

Men Solberg sier at spørsmål om borgernes rettigheter langt på vei er avklart:

– Vi har løfter fra Storbritannia som er tydelige, for eksempel å få samme regler for folk som beveger seg, som EU får. Dette har vi hatt samtaler med dem om.

Nektet middag

Statsminister Theresa May forlot Brussel og EU-toppmøtet onsdag kveld. Ifølge NTB fikk hun ikke delta på toppmøte-middagen. Senere på kvelden avlyste EU-toppene et planlagt toppmøte i november.

Det er fortsatt statusen for Nord-Irland som volder enorme problemer mellom London og Brussel.

Ifølge Erna Solberg er det to alternativer:

– Hvis det ikke blir en «hard brexit», kan man klare å løse dette gjennom overgangsordninger og midlertidighet. Men hvis det blir en «hard brexit», så vil det være utfordringer: Da vil det være mange områder som på kort sikt blir krevende for Norge. På lang sikt regner jeg med at det blir en avtale, sier hun.