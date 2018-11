PÅSKEØYA: Chilenske myndigheter jobber for å få deler av Kon-Tiki-utstillingen hjem. Foto: Kristian Helgesen

Chile ber Kon-Tiki museet returnere deler av utstillingen

2018-11-07

Chile søker hjemsendelse av historiske gjenstander. Fra Norge ønsker chilenerne arkeologiske gjenstander, skulpturer og bilder fra Påskeøya.

Den chilenske utenriksministeren Roberto Ampuero sa forrige uke, i møte med Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide, at Chile vil ha tilbakelevert deler av Kon-Tiki-utstillingen.

Det skriver chilenske myndigheter .

Kon-Tiki museet huser fartøy og kulturgjenstander fra Thor Heyerdahls ekspedisjoner, som blant annet gikk til Rapa Nui – også kalt Påskeøya.

Museet huser blant annet arkeologiske og etnografiske gjenstander, utskårne gjenstander og en fotografisk samling.

Utenriksministeren takket både den norske regjeringen og museet for deres støtte og forståelse for denne beslutningen.

Har ikke fått forespørsel

– Museet har ikke fått noen konkret forespørsel om repatriering, men museet selv har tatt initiativ til å spørre øyas befolkning om de ønsker å få noe materiale tilbake, sier Ulrikke Thea Berg kommunikasjonssjef for Kon-Tiki museet.

Kommunikasjonssjefen oppgir at alle gjenstander museet har fra Påskeøya er publisert og kjent for både chilenske myndighetene og de lokale.

Henter 10.000 år gammelt dyr

England må også sende tilbake gjenstander.

Chile er det siste landet som søker hjemsendelse av historiske gjenstander som ble tatt av britene, skriver Al Jazeera .

Det naturhistoriske museet i London vil bli spurt om å returnere restene av et utryddet dyr som bodde i Patagonia for 10.000 år siden. Dyret skal være et jordboende pattedyr kalt Mylodon.

Den chilenske ministeren for nasjonale eiendeler Felipe Ward vil reise til London i oktober for å snakke om restene av dyret. I tillegg ønsker Ward å ta tilbake en statue fra The British Museum.