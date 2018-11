Elever i Kamerun sluppet fri

UTENRIKS 2018-11-07T10:30:29Z

Alle de 79 elevene som ble bortført i byen Bamenda i Kamerun søndag er satt fri.

NTB

Publisert: 07.11.18 11:30

Søndag kveld ble 79 elever bortført sammen med sin rektor, en lærer og en sjåfør i byen Bamenda i Kamerun . Byen ligger i den nordvestre, engelskspråklige delen av Kamerun .

Onsdag fortalte Kameruns statsminister Issa Bakary Tchiroma at alle elevene var blitt frigjort.

De to engelskspråklige regionene i landet er åsted for et gryende væpnet opprør, og det siste året har flere hundre sivile blitt drept, i tillegg til mer enn 175 medlemmer av sikkerhetsstyrken.

Kidnappet av separatistbevegelse

De væpnede mennene som kidnappet barna er en del av separatistbevegelsen i landet. Den mener den engelskspråklige minoriteten i nordvest og sørvest blir marginalisert av den franskspråklige regjeringen.

Mennene som kidnappet barna sa i en video at de ikke kom til å frigi elevene før de oppnådde sine mål. Kidnapperne ønsket derfor den fransktalende skolen stengt før elevene kunne slippes fri, fordi de mener skolen er med på å skape et skille mellom de fransktalende og engelsktalende i landet.