SAVNET: Journalisten Jamal Khashoggi har vært savnet i nesten to uker. Det har ført til voldsomme reaksjoner i retning Saudi-Arabia. Foto: Osman Orsal / Reuters

Republikaner om journalist-drapet: Vil «sanksjonere helvetet ut av Saudi-Arabia»

UTENRIKS 2018-10-16T22:45:02Z

Den konservative republikaneren Lindsey Graham vil «sanksjonere helvetet ut av Saudi-Arabia», og beskylder kronprins Mohammed bin Salman for å ha beordret drap på Jamal Khashoggi.

Publisert: 17.10.18 00:45

Graham, som har for vane å støtte Saudi-Arabia i politiske spørsmål i Kongressen, har allerede advart om sanksjoner dersom beskyldningene skulle stemme. Tirsdag smalt det da Graham gikk ut mot Saudi-Arabias kronprins på Donald Trumps favorittprogram, Fox & Friends.

– Det er opp til Trump hva han vil gjøre, men jeg vet hva jeg vil gjøre, og det er å sanksjonere helvetet ut av Saudi-Arabia. Jeg er personlig fornærmet, sier Graham i tv-opptredenen.

Graham, som vakte oppsikt med en oppildnet forsvarstale til inntekt for høyesterettsdommer Brett Kavanaugh, har lenge vært en nær støttespiller til Donald Trump. Han tar nå til orde for at kongedømmet bør avsette kronprinsen.

– Jeg har vært Saudi-Arabias fremste forsvarer i Senatet, og de har vært en god alliert. Men det er forskjell på et land og et individ, og Mohammed bin Salman er giftig. Han fikk denne mannen drept på et konsulat i Tyrkia. Han må gå, sier Graham til Fox.

Trump varsler snarlige svar

Det er nesten to uker siden journalisten Jamal Khashoggi forsvant i Istanbul, og kilder i det tyrkiske statsapparatet har hevdet at journalisten ble mishandlet, drept og partert inne på konsulatet.

Lindsey Grahams utbrudd står i sterk kontrast til Trumps uttalelser om saken. Presidenten har tidligere bedt om en grundig etterforskning før han vil komme med beskyldninger, men varsler også snarlige svar etter å ha snakket med kronprins bin Salman tirsdag ettermiddag.

Også Marco Rubio, republikansk senator i Florida, krever reaksjoner.

– Vi mister vår troverdighet på menneskerettigheter og vår moralske posisjon dersom vi lar dette passere. Hvordan kan vi kritisere Putin, Assad eller Maduro for brudd på menneskerettigheter dersom Saudi-Arabia får slippe unna med kun et slag på håndleddet, sier Rubio i et intervju med CNN .

Et ventespill

Uttalelsene er sjelden kost fra amerikanske politikere som vanligvis opptrer støttende i henhold til presidenten.

Reier Møll Schoder, som driver nettstedet Den Arabiske Halvøy, sier at han aldri har hørt lignende uttalelser.

– Graham har trolig sett etterretning på hva som har skjedd, og kommer med litt av en kraftsalve. Det blir interessant å se om de følger opp det de sier, sier Schoder til VG.

Om Saudi-Arabia kan vente seg storstilte sanksjoner vil i stor grad avhenge av hva nettopp USA foretar seg, mener han.

– Antagelig skjer det ingenting før USA eventuelt kommer med sine sanksjoner. Det kan knyttes til visse personer, muligens også kronprins bin Salman dersom man drar det ut i lengste, men ut ifra historien tviler jeg på det, selv om jeg aldri har sett amerikanske politikere uttale seg slik som i dag, sier Schoder.

Senatoren Rand Paul har allerede varslet at han vil tvinge frem en avstemning i Senatet for å stanse amerikanske våpensalg til Saudi-Arabia, dersom beskyldningene om drap stemmer. I 2017 tok Paul til orde for å sanksjonere etter Saudi-Arabias involvering i krigen i Jemen, men tapte da avstemmingen.

– Reaksjonene fra Graham og Rubio kan være et tegn på at Kongressen vil sanksjonere selv om Trump ikke vil det, og kanskje allierte også vil stille seg bak denne type reaksjoner etter hvert. Det blir nå et ventespill frem til man ser hva myndighetene i Saudi-Arabia gjør, kommenterer Schoder.

Lekkasjer forteller historien

Selv om lekkasjene fra tyrkisk etterretning har flommet de siste dagene, har ikke president Recep Tayyip Erdogan eller tyrkiske myndigheter fastslått annet enn et ønske om en felles etterforskning av saken.

De mange lekkasjene kan indikere et Tyrkia som ønsker å posisjonere seg, mener Schoder.

– Det er spekulasjon, men jeg tror Tyrkia lekker disse opplysningene for å se hvilken backing de får av andre viktige stater, særlig USA, men også for å bekrefte overfor Saudi-Arabia at de sitter på gode bevis, sier Schoder.

– Vi kan også spekulere i om Tyrkia ønsker å knytte bånd med Saudi-Arabia på bakgrunn av de økonomiske problemene i landet. Det er vanskelig å si ettersom myndighetene ikke har gått klart ut, sier han.

– Ikke planen

Schoder tror de sterke reaksjonene internasjonalt etter Khashoggis forsvinning har overrasket Saudi-Arabia.

– Det var svært lite reaksjoner da de kidnappet den libanesiske statsministeren, da de fengslet menneskerettighetsaktivister eller de omfattende reaksjonene mot Canada, for å nevne noe. At en journalist får denne typen reaksjoner hadde de nok ikke regnet med. Mye av det har nok med at man har såpass håndfaste bevis, og historien til Khashoggis forlovede er nok, men det var nok ikke planen, sier han.