KJEFT: En kvinnelig ansatt ved Det hvite hus forsøker å ta mikrofonen fra CNN-journalist Jim Acosta etter at presidenten har sagt at det er nok. Foto: Evan Vucci / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Tok akkreditering fra Det hvite hus-journalist: Hevder Acosta la hånd på praktikant

UTENRIKS 2018-11-08T02:40:38Z

CNN-reporter Jim Acosta ble onsdag skjelt ut av president Donald Trump. Deretter ble han fratatt akkrediteringen til Det hvite hus og beskyldt av Sarah Sanders for å ha tatt på en ung kvinne.

Publisert: 08.11.18 03:40 Oppdatert: 08.11.18 04:03

Det vekket oppsikt onsdag da presidenten og CNN -reporter Jim Acosta havnet i munnhuggeri under en pressekonferanse .

Acosta spurte først om Trump overdrev beskrivelsen av migrant-karavanen som en invasjon, og henviste til videoen administrasjonen publiserte som viste innvandrere som klatret over murer.

– Det er sant, de var ikke skuespillere, sier presidenten.

– Men de kommer ikke til å gjøre det, sier Acosta.

– Tror du de kom fra Hollywood? De var ikke skuespillere. Dette var noe som skjedde for noen dager siden, gjentar Trump.

– Men de er hundrevis av «miles» unna. Det er ingen invasjon, sier Acosta.

– Helt ærlig synes jeg du burde la meg styre landet, så kan du styre CNN. Og om du gjorde det bra, ville seertallene deres være mye bedre. OK, det er nok, sier presidenten og ser seg om etter neste journalist som skal få stille spørsmål.

CNN-journalisten fortsetter likevel, selv om Trump peker på en annen journalist.

– Herr president, om jeg kan få stille bare ett spørsmål til … Er du bekymret for …

– Det er nok!

– Herr president, jeg har ett spørsmål til angående Russland-etterforskningen. Er du bekymret for …

– Jeg er ikke bekymret for noe når det gjelder Russland-etterforskningen, for den er en bløff. Det er nok, legg fra deg mikrofonen.

– Herr president, er du bekymret for at det kan komme tiltalebeslutninger mot deg i denne etterforskningen? fortsetter Acosta.

I ordvekslingen kan du også høre ham si «unnskyld meg, frue» da en kvinnelig ansatt ved Det hvite hus griper etter mikrofonen Acosta holder.

Trump går noen skritt bort fra sin mikrofon, men vender tilbake og sier:

– Jeg skal si deg dette: CNN burde skamme seg over å ha deg som ansatt. Du er en frekk, forferdelig person. Du burde ikke jobbe for CNN.

Presidenten peker på en annen journalist og sier «vær så god», men henvender seg deretter til Acosta igjen:

– Du er en veldig frekk person. Måten du behandler Sarah Huckabee på, er forferdelig. Og måten du behandler andre folk på, er forferdelig. Du burde ikke behandle folk på den måten, sier han og peker på den andre journalisten på ny og sier «vær så god».

Natt til torsdag norsk tid la Jim Acosta ut en video på Twitter som han hevder viser en ansatt ved Secret Service som ber om å få journalistens adgangskort (han omtaler det som et «hard pass», journ. anm.) til Det hvite hus.

«Secret Service har akkurat bedt om akkrediteringen min til Det hvite hus. Som jeg sier til tjenestemannen, klandrer jeg ham ikke, jeg vet han bare gjør jobben sin.»

Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders tvitret senere:

«President Trump tror på pressefrihet og forventer og ønsker velkommen kritiske spørsmål om ham og hans administrasjon. Men vi vil aldri tolerere at en journalist legger hånd på en ung kvinne som bare prøver å gjøre jobben sin som en praktikant i Det hvite hus.»

Sanders bruker ordene «placing his hands on», om det Acosta skal ha gjort.

Costa har svart på dette på Twitter og sagt at det er en løgn.

På videoene av pressekonferansen som viser hendelsen fra siden, kan man se at en kvinnelig ansatt forsøker å få tak i mikrofonen Acosta holder, og at han er i kontakt med armen hennes på et tidspunkt.

Sanders beskriver over en rekke Twitter-meldinger at de mener Acostas oppførsel var uakseptabel, og at de som et resultat har inndratt hans akkreditering inntil videre.

Hun understreker også at presidenten svarte på 68 spørsmål fra 35 ulike journalister i løpet av pressekonferansen på 1,5 timer, også på flere fra CNNs journalist.

«At CNN er stolte over måten deres ansatt har oppført seg, er ikke bare motbydelig, det er et eksempel på deres skammelige ringeakt for alle, inkludert unge kvinner, som jobber i denne administrasjonen.»

Acosta har vært CNNs korrespondent til Det hvite hus i fem år, gjennom to administrasjoner.

Mediehuset hevder i en uttalelse at inndragelsen av akkrediteringen er «gjengjeldelse for hans utfordrende spørsmål på dagens pressekonferanse. I en forklaring lyver pressesekretær Sarah Sanders. Hun oppgir falske anklager og refererte til en hendelse som aldri fant sted. Dette er en avgjørelse uten presedens som er en trussel mot demokratiet, og landet fortjener bedre. Jim Acosta har vår fulle støtte.»

Også presseforeningen i Det hvite hus går natt til torsdag ut mot inndragelsen av akkreditering:

«The White House Correspondents’ Association protesterer på det sterkeste mot Trump-administrasjonens avgjørelse om bruke Secret Service’ sikkerhetsklarering som et verktøy for å straffe en reporter som de har et vanskelig forhold til.»

Første til å bli beskyldt for «fake news»

Acosta og Trump har hatt et dårlig forhold siden en pressekonferanse en ukes tid før innsettelsen.

– Nei, ikke du. Organisasjonen din er forferdelig, ropte han da Acosta prøvde å stille et spørsmål.

– Du angriper oss, kan ikke jeg få stille et spørsmål, spurte Acosta.

– Ikke vær frekk. Nei, jeg lar ikke deg stille spørsmål. Du er falske nyheter, sa Trump den gang.

Det var en av de første gangene Trump brukte uttrykket «falske nyheter», som han siden har brukt hyppig. Og det var den situasjonen som gjorde Acosta kjent over hele verden. Sparringen mellom de to har fortsatt siden.

– Jepp, jeg var den første som ble beskyldt for å bringe falske nyheter, har Acosta sagt i et intervju med VG .