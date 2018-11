HAR DE FUNNET HENNE? KREVDE SVAR: Bildet som er fra mai 2012 viser demonstranter i Vatikanet med plakater der de krever rettferdighet for Emanuela. Nå kan Orlandi være funnet. På plakaten står det «Marsj for sannheten og rettferd for Emanuela». Foto: Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

Vatikanet-dødsfallet: Etterforskere bekrefter at skjelett og benrester stammer fra kvinne

Ingen vet hva som skjedde med Emanuela Orlandi etter 22. juni 1983. Nå har det blitt funnet et nesten helt skjelett, samt andre kroppsdeler.

Det skriver BBC på sine nettsider.

VG skrev tidligere denne uken om Emanuela Orlandi , som forsvant under mystiske omstendigheter for 35 år siden. Hun forlot hjemmet sitt i Vatikanstaten der faren jobbet, og jenta dro på musikkundervisning i Roma. Hun ble sist sett på et busstopp.

Så ble det stille. Ingen har blitt dømt for forsvinningen, selv om det har vært haugevis med teorier. I tillegg fikk familien en stor del av eiendelene til Emanuela i posten like etter, noe som gjør at det kan dreie seg om en kidnapping. Forsvinningen er et av de største mysteriene i italiensk historie.

Funnet rester av en jente

I 2012 trodde italienske etterforskere at de hadde kommet til bunns i saken etter at en tipser hadde fortalt at hun lå skjult i graven til et tidligere mafiamedlem. Det stemte ikke.

Tirsdag ble etterforskningen gjenopptatt etter at funn av benrester fra et menneske ble funnet i Vatikanstatens ambassade i Roma. Ambassaden er under oppussing, og det var i den sammenheng de gjorde funnene, som lå gjemt under et gulv.

Nå bekreftes det av flere medier at etterforskere har funnet nesten et komplett skjelett, samt flere ben. I tillegg er det bekreftet at funnene tilhører en jentekropp, ifølge rapporter, etter undersøkelser av bekkenet.

Nå skal det gjøres DNA-tester av tennene og hodeskallen for å finne ut om det stammer fra Orlandi eller ikke.

Og med det kan de være et steg nærmere å finne levningene til Orlandi. Likevel er ikke broren til Emanuela så alt for optimistisk enda, fordi «familien har blitt veldig skuffet i tidligere situasjoner», som han selv sier.

PS: Bare 40 dager før Emanuela Orlandi ble kidnappet forsvant en annen jente i Roma på mystisk vis. Il Messaggero skriver nå at Miorella Grigori-forsvinningen også trolig blir sjekket opp mot de nye funnene.