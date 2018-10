PÅGREPET: Robert Bowes ble pågrepet inne i synagogen Tree of Life, der elleve personer ble skutt og drept. Foto: PA Transportation Authority

Nabo om synagogeskytteren: – Skremmende hvor normal han virket

Yrkessjåføren framstod som en helt normal mann for naboen. Lørdag skjøt og drepte han elleve mennesker mens han ropte «alle jøder må dø»

Robert Bowes, som er pekt ut som gjerningsmannen bak synagogemassakren i Pittsburgh lørdag, skal ha bodd forstaden Whitehall, sør for Pittsburgh.

Yrkessjåføren levde et tilbaketrukket liv der han kom og gikk fra leiligheten med jevne mellomrom. Nabo Chris Hall forteller til CBS at det ikke var noe bemerkelsesverdig med naboen. Han satt ofte og så på TV langt utover kvelden, men holdt seg for seg selv og hadde aldri selskap.

– Det mest skremmende er hvor normal han virket. Jeg kunne ikke se noen tatoveringer, han så bare ut som en vanlig fyr i 50-årene.

I strøket har det vært stort oppbud av både føderalt og lokalt politi siden angrepet skjedde. Lørdag kveld godkjente retten en ransakelse, og politiet gikk inn i leiligheten etter at en bomberobot hadde sjekket området.

– Jeg skulle ønske det var noe – som en tatovering eller noe – som kunne si noe som «dette foregår i hodet mitt». Jeg skulle bare ønske at vi visste, sier Hall.

Bowes ligger på sykehus etter å ha gjennomgått en operasjon. Han skal etter planen møte i retten mandag, skriver AP .

Etterforskes for hatkriminalitet

I sakspapirene, som nyhetsbyrået AP siterer fra, står det at skal ha kommet med en rekke antisemittiske uttalelser, blant annet at jøder bedrev folkemord «på hans eget folk», også etter at han ble pågrepet.

Til sammen drepte Bowes åtte menn og tre kvinner lørdag. Angrepet skal være det dødeligste rettet mot jøder i USAs historie. Siktelsen mot ham er på totalt 29 punkter, som inkluderer obstruksjon av religionsutøvelse som resulterte i død, bruk av våpen til å begå drap, brudd på våpenlovgivningen og å skade politifolk. FBI etterforsker synagogeangrepet som hatkriminalitet.

Var i synagogen i 20 minutter

Gjerningsmannen er ikke kjent for politiet fra før av og politiet tror han skal ha handlet på egen hånd.

Lørdag morgen i 10-tiden ble han observert da han gikk mot synagogen. Han var inne i drøye 20 minutter, skriver CNN . Han støtte på en polititjenesteperson på vei ut av bygningen. De to utvekslet skutt. Deretter trakk gjerningsmannen seg tilbake inn i synagogen for å gjemme seg for spesialstyrkene, får kringkasteren opplyst av tjenestepersoner.

De forteller at han ble truffet av flere skudd.

Hadde våpenlisens

Ifølge CNN skal Bowes ha hatt våpenlisens og det skal være registret at han har kjøpt minst seks våpen siden 1996. Et automatvåpen og tre håndvåpen skal ha blitt funnet på stedet der angrepet skjedde.

Morderen skal ha vært en hyppig bruker av den sosiale medieplattformen Gab, som er kjent for å ha svært liberale retningslinjer for hva slags ytringer de tillater å publisere.

I sin siste publisering på Gab skal han ha skrevet følgende:

– Jeg kan ikke bare sitte å se på folket mitt blir slaktet. Jeg driter i hva dere tenker. Jeg går inn.

Publiseringen ble gjort bare fem minutter før skytingen tok sted.

Ingen Trump-tilhenger

46-åringen skal ikke ha vært noen tilhenger av USAs president Donald Trump. Dette fordi han mener at han er for «myk» overfor jøder og Israel.

Han skal ha skrevet at han ikke stemte på Trump under presidentvalget i en kommentar bare timer før angrepet.

Fakta om synagogeangrepet i Pittsburgh * En mann utstyrt med automatgevær og flere håndvåpen går lørdag 27. oktober inn i en synagoge i nabolaget Squirrel Hill i Pittsburgh. * Han dreper elleve mennesker som tilhører den jødiske menigheten Tree of Life, og som er samlet til sabbatsgudstjeneste og navneseremoni for en baby. * Gjerningsmannen havner i skuddveksling med politiet og blir deretter pågrepet på stedet. Han er navngitt som Robert Bowers (46) og blir beskrevet som en tykkfallen, hvit mann med skjegg. Han ble skutt av politiet før pågripelsen. * Bowers er siktet for i alt 28 lovbrudd. FBI etterforsker angrepet som hatkriminalitet. * Åtte menn og tre kvinner ble drept i angrepet, blant dem en 71 år gammel mann. Alle ofrenes identitet er ventet å bli offentliggjort søndag morgen amerikansk tid. * Fire polititjenestemenn er blant de sårede. For alle fire er tilstanden stabil. * Blant de sårede er også en 61 år gammel kvinne og en 70 år gammel mann. Mannen ble skutt i overkroppen, og tilstanden beskrives som kritisk. * Squirrel Hill har siden 1920-tallet hatt en stor jødisk befolkning og huser ett av de største jødiske samfunnene i delstaten Pennsylvania. * Bowers hadde før angrepet lagt ut en rekke antisemittiske meldinger på det sosiale nettverket Gab. Kontoen er nå slettet. Gab ble etablert som et alternativ til det som stifteren omtalte som «et stort venstreorientert monopol» på sosiale medier. * president Donald Trump har gitt ordre om at alle flagg ved amerikanske offentlige bygninger skal vaie på halv stang fram til 31. oktober. * Etter angrepet er det utplassert ekstra vakter ved synagoger og jødiske sentre over hele USA. Kilde: NTB/ BBC-AP