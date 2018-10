DREPT: Jamal Kashoggi ble drept inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Foto: VIRGINIA MAYO / TT NYHETSBYRÅN

Tyrkiske medier: – Saudiaraberne drakk og røykte etter drapet

Flere av saudiaraberne som involvert i drapet Jamal Khashoggi drakk alkohol og var i godt humør etterpå, sier sjåføren deres.

Publisert: 27.10.18 23:02

15 saudiarabere, flere av dem med forbindelse til landets sikkerhetstjenester, reiste inn og ut av Tyrkia samme dag som journalisten Jamal Khashoggi ble drept. Etter drapet var saudiaraberne i godt humør, drakk alkohol, røykte sigaretter og spiste dönerkebab, ifølge en av de tyrkiske sjåførene som kjørte dem rundt i Istanbul .

Sjåføren har nylig blitt intervjuet anonymt av den tyrkiske TV-kanalen A Haber . Han forteller at han ble hyret inn for å transportere saudiaraberne mellom flyplassen hotellet deres og konsulatet 2. oktober.

«Ni personer landet klokken 3.20 om morgenen, og leide tre av våre biler. De ville at vi skulle kjøre dem til hotellet, og så komme tilbake klokken åtte for å ta dem med til konsulatet», sier sjåføren, ifølge avisen Hurriyet, som har oversatt intervjuet til engelsk .

Svart varebil

Khashoggi gikk inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober for å ordne noen papirer i forbindelse med at han skulle gifte seg med sin tyrkiske forlovede Hatice Cengiz. Saudi-Arabia innrømmet flere uker senere at Khashoggi ble drept inne på konsulatet.

Sjåføren forteller at han kom tilbake til hotellet, og kjørte saudiaraberne til konsulatet. En time senere så han tre kjøretøy forlate eiendommen. Et av dem var en svart varebil med sotete vinduer.

«Jeg husker at jeg så Khashoggis tyrkiske forlovede utenfor konsulatet, fordi hun ventet der lenge, akkurat som meg. Sikkerhetsvaktene ved konsulatet nektet å slippe inn folk. De fortalte at det foregikk en inspeksjon. Khashoggi kom ikke ut, og etter to timer ringte en av saudiaraberne, og ba meg komme til hotellet», sier sjåføren.

Alkohol og kebab

Da sjåføren kom tilbake til hotellet, ba tre av saudiaraberne ham om å kjøre dem til flyplassen.

«De spurte om jeg visste om et sted å spise, og jeg tok dem med på en dönerrestaurant. De var i svært godt humør. De røykte og drakk alkohol i bilen» sier sjåføren.

Å drikke alkohol er forbudt i Saudi-Arabia. Overtredelser kan medføre strenge straffer.

Etter at Khashoggi forsvant, hevdet Saudi-Arabia først at journalisten hadde forlatt konsulatet kort tid etter at han gikk inn 2. oktober. Etter nesten tre uker, innrømmet Saudi-Arabia at Khashoggi ble drept inne på konsulatet. I en uttalelse som ble lest opp på en statlig saudiarabisk TV-kanal, hevdet landets justisminister at Khashoggi tilfeldigvis ble drept i en slåsskamp .

Et par dager senere kalte Saudi-Arabias utenriksminister drapet for en «fryktelig feiltagelse» , og hevdet at kronprins Mohammed bin Salman ikke visste om operasjonen.

Tyrkia anklager Saudi-Arabia for å stå bak drapet.

– Alt tyder på at Jamal Khashoggi ble drept på ondt og kaldblodig vis, og hvitvasking av slik barbarisme vil skade samvittigheten til hele menneskeheten. Vi forventer samme melding fra Saudi-Arabia, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale til parlamentet i Ankara tirsdag.