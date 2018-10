DOMMER: Brett Kavanaugh under høringen i Senatet forrige torsdag. Under ed avviste han overgrepsanklagene mot ham. Foto: WIN MCNAMEE / POOL

Kavanaugh: – Jeg sa ting jeg ikke skulle sagt

Dommer Brett Kavanaugh, som snart kan bli USAs neste høyesterettsdommer, forteller at han kan ha blitt for emosjonell under høringen forrige uke.

Publisert: 05.10.18 07:50

I en kronikk publisert i The Wall Street Journal skriver Kavanaugh at han var svært emosjonell under høringen om overgrepsanklagene, og erkjenner at det kanskje gikk for langt.

– Til tider kan jeg ha vært for emosjonell. Jeg vet at tonen min var skarp, og jeg sa noen ting jeg ikke skulle ha sagt, skriver Kavanaugh i kronikken.

Kavanaugh har stadig avvist beskyldningene fra professor Christine Blasey Ford om overgrepsforsøk på 80-tallet.

– Mitt vitnemål var kraftfullt og ektefølt, fordi jeg kraftfullt og ektefølt avviser beskyldningene mot meg. Det reflekterte min overveldende frustrasjon over å bli feilaktig beskyldt, fortsetter han.

Blant annet gikk Kavanaugh til angrep på både Demokratene og Clinton-familien under høringen, som han beskyldte for å drive en målrettet politisk henrettelse.

Kavanaugh har fått kritikk fra flere hold for opptredenen. En rekke jusdommere har i ettertid signert et opprop i New York Times mot at Kavanaugh innsettes som ny høyesterettsdommer, med begrunnelse i nettopp oppførselen hans under høringen.

– Jeg tar ikke beslutninger basert på personlige eller politiske preferanser, skriver han videre.

Kavanaugh forventes å bli godkjent som kandidat til høyesterett i Senatet lørdag.

Torsdag fikk senatorene lese FBI-rapporten som gransket Kavanaughs bakgrunn. Ikke overraskende mener Demokratene at rapporten er mangelfull , mens både Det hvite hus og Republikanerne har uttalt at den frikjenner ham.

Torsdag ble nesten 300 demonstranter, som protesterte mot den potensielle høyesterettsdommeren , arrestert ved Capitol Hill i Washington. Blant dem var blant annet komiker og skuespiller Amy Schumer.