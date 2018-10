LYKKELIG: Til vesntre Ellie Hayes på pressekonferansen mandag, og til høyre sønnen Keane i sykehussengen. Foto: Ellie Hayes/Rady Children's Hospital /AP

Sønnen (13) alvorlig skadet i haiangrep: – Det er et mirakel

UTENRIKS 2018-10-03T05:58:46Z

Keane Webre-Hayes var nær ved å miste livet da han ble bitt av hai i helgen. Moren sier sønnen ikke er redd for å hoppe i havet igjen.

Publisert: 03.10.18 07:58

Søndag svømte Keane Webre-Hayes med en venn på Beacon’s Beach i California – på jakt etter hummer han hadde sagt han skulle lage til sin mor til middag.

Han var på omtrent tre meters dyp 140 meter fra land da han ble angrepet av det vitner beskriver som en rundt tre meter lang hai.

Moren Ellie Hayes sto på en klippe like ved da hun hørte oppstyr på stranden.

Da var tre personer i ferd med å frakte den kraftig blødende 13-åringen til en kajakk og legge press på de åpne sårene. Han ble deretter fløyet til sykehus med luftambulanse. Tilstanden var kritisk.

På en pressekonferanse mandag kveld snakker moren om opplevelsen.

– Vi har vært veldig, veldig heldige, og vi vet det. Vi er svært takknemlige, sier Ellie Hayes mens hun sitter ved siden av Keanes far og stefar.

– Jeg mener det er et mirakel. Jeg mener Keane er et mirakel, sier hun.

Legen Tom Fairbanks uttalte seg på vegne av Rady Children's Hospital i San Diego.

– Jeg følger familiens ønsker når det gjelder hva vi skal og ikke skal beskrive. Det var et veldig stort hai-bitt, veldig dypt gjennom brystet og gjennom musklene. Jeg skal ikke gå i detalj, men det var en meget stor skade, sier han ifølge ABC News .

– Keane vil at dere skal vite at han har alle lemmer i behold, og at han kommer til å komme seg hjem i ett stykke. Vi er veldig glade over å ha kommet dit vi er nå, men vi må fremdeles få ham over målstreken og få ham helt frisk, sier legen ifølge AP .

Moren forteller at Keane fikk en snorkel og svømmemaske mandag, og at han er fast bestemt på å komme seg ut i vannet igjen.

– Han sa «Mamma, det er så mye mindre sjanse for å bli bitt for andre gang», sier hun smilende og legger til:

– Keane er veldig spesiell. Han er veldig modig, veldig sterk, atletisk. Han er en kriger. Jeg visste ikke at han var en så god svømmer, så jeg er veldig stolt av ham.