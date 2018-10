IGJEN: Amerikanerne forbereder seg på nok en orkan, knapt en måned etter orkanen «Florence» herjet. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Orkanen «Michael» tok livet av 13 i Sentral-Amerika: Øker på vei mot Florida

UTENRIKS 2018-10-09T07:40:32Z

Tusenvis evakueres mens orkanen «Michael», som allerede har kostet 13 liv, øker i styrke. Heimevernet bistår nå i evakueringsarbeidet i Florida og Alabama.

Publisert: 09.10.18 09:40

Det er ventet at «Michael» treffer land i Florida onsdag, da muligens som en kategori 3-orkan. Orkanen kan føre med seg dødelige flommer, og beboerne i områdene som blir rammet får beskjed om å forberede seg på «livstruende vindkast», melder NHC , orkansenteret i USA .

Orkanen er ventet å fortsette nordover mot Alabama, Georgia og Sør Carolina, etter å ha herjet i Florida.

Øker i styrke – erklærer unntakstilstand

Klokken 22 mandag kveld melder NHC at orkan fortsetter å øke i styrke. Maksvinden var da på 150 kilometer i timen, og det er utstedt stormflo – og orkanvarsler for den nordøstlige golfkysten. Det er fare for livstruende oversvømmelser fra økende vannstand fra kysten og innover i landet.

Guvernør i Florida, Rick Scott, erklærer unntakstilstand i Panhandle og Big Bend-regionene, melder Reuters . 1250 personer fra heimevernet bistår nå med evakuering, og ytterligere 4000 personer er satt i beredskap.

Guvernør i Alabama, Kay Ivey, erklærer også unntakstilstand på grunn av det ventede ekstremværet.

13 personer omkommet

Orkanen har allerede herjet i Sentral-Amerika. Yucatán-halvøyen i Mexico og Vest-Cuba har allerede blitt hardt rammet, og til sammen 13 personer er bekreftet omkommet.

«Michael» blir den andre kraftige orkanen i atlanterhavsområdet så langt i år. Flere titalls personer omkom da orkanen «Florence» slo inn over blant annet Nord- og Sør-Carolina, Virginia, Georgia og Maryland i midten av september