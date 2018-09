IKKE FORNØYD: Her er Donald Trump utenfor Det hvite hus etter onsdagens tur til orkanrammede Nord- og Sør-Carolina. Foto: AP

Trump med nye angrep på sin egen justisminister

UTENRIKS 2018-09-20T10:07:09Z

I et intervju langer Donald Trump ut mot Jeff Sessions. Republikanske senatorer advarer likevel presidenten mot å sparke justisministeren.

NTB

Publisert: 20.09.18 12:07

– Jeg har ingen justisminister, sier Trump, som i et intervju med Hill TV kaller Sessions beslutning om å erklære seg inhabil i Russland-granskingen for trist.

Trump legger i intervjuet ikke skjul på at han føler seg sveket av Sessions.

– Han var den første senatoren som ga meg tilslutning. Og han ønsket å bli justisminister, noe jeg ikke innså, sier Trump.

– I nominasjonsprosessen gjorde han det svært dårlig, han surret og var forvirret, fortsetter han.

Veldig skuffet

Trump har gjentatte ganger langet ut mot Sessions, og mener at justisministeren ved å erklære seg inhabil bidro til at Robert Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker og fikk i oppdrag å granske om Trump fikk russisk bistand i valgkampen.

I intervjuet med Hill TV antydet Trump også at Sessions, som er kjent for å være skeptisk til innvandring, ikke har vært streng nok i innvandringsspørsmål under sin tid som justisminister.

– Jeg er ikke fornøyd med arbeidet han har gjort med grensene. Jeg er ikke fornøyd med mange ting, ikke kun det som har å gjøre med Russland-etterforskningen, sier Trump.

Han vil likevel ikke si om han har planer om å sparke Sessions.

– Vi får se hvordan det går med Jeff. Jeg er veldig skuffet over Jeff. Veldig skuffet, sier Trump.

Modererte kritikken

Etter TV-intervjuet modererte Trump kritikken noe.

– Det er flere grunner til at jeg er skuffet over justisministeren, men vi har en justisminister, sa han til journalister på plenen utenfor Det hvite hus .

Sessions har foreløpig ikke svart på den siste kritikken fra Trump, men i august understreket han sitt departements uavhengighet.

– Så lenge jeg er justisminister, vil departementets handlinger ikke bli påvirket av politiske vurderinger. Jeg krever de høyeste standardene, og når disse ikke blir oppfylt, tar jeg grep, sa Sessions i en uttalelse.

Kan få sparken

Flere høytstående medlemmer av det republikanske partiet har sagt at Trump trolig kommer til å sparke Sessions etter mellomvalget i november.

– Det er åpenbart at han vil gjøre endringen etter mellomvalget og velge en som vil gjøre det han ønsker å få gjennomført, sa den republikanske senatoren Bob Corker til Politico i august.

Andre republikanske senatorer mener det ikke er lurt å sparke Sessions mens Russland-etterforskningen pågår. De har truet med å ikke godkjenne hans etterfølger dersom Trump velger en ny justisminister.

– Jeg synes Jeff Sessions har gjort en god jobb. Det er min personlige mening. Jeg skal ikke si hvordan presidenten skal gjøre jobben sin, men jeg håper presidenten og justisministeren kan prøve å bli enige. Slik det er nå, tror jeg ikke man ville ha fått godkjent en annen justisminister, sier senator John Kennedy til Politico.