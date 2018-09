VM-FINALEN: Dejan Lovren skjeller ut Pjotr Verzilov, som ligger på bakken og er i ferd med å overmannes av en vakt. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Tilstanden alvorlig for Pussy Riot-medlem som stormet VM-finalen

2018-09-13

Tilstanden skal være alvorlig for et Pussy Riot-medlem som stormet banen under finalen i fotball-VM. De nærmeste snakker om at det kan være forgiftning.

Publisert: 13.09.18

Pjotr Verzilov (30) har vært en slags talsmann for Pussy Riot-jentene, men fikk selv stor oppmerksomhet da han stormet banen under VM-finalen mellom Frankrike og Kroatia - og ble skjelt ut av Kroatia-stjernen Dejan Lovren.

Tirsdag kveld ble Verzilov innlagt på sykehus, skriver nettavisen Meduza .

Verzilov skal ligge på toksikologisk avdeling ved Bakhrusjin-sykehuset i Moskva.

Kilder forteller til Meduza at moren kom for å besøke ham onsdag kveld, men at hun ikke slapp inn til ham. De nektet også å fortelle hvilken tilstand han er i, og hvordan prognosene er, skriver nettavisen.

– Først fikk han trøbbel med synet, deretter med synet og så med gangen, forteller Pussy Riot-medlem Veronika Nikulsjina til Meduza.

Saken er ikke omtalt av de tradisjonelle, Kreml-kontrollerte mediene, men er også sitert av Kreml-kritiske Novaja Gazeta.

– Da ambulansen kom, svarte han på alle spørsmålene at «nei, jeg spiste ikke noe, tok ikke noe stoff». Han ble hele tiden verre og begynte å få kramper. Han falt i en døs og sluttet å reagere på meg, gjenkjenne meg, sier Nikulsjina til Meduza.

Ifølge henne ble han overført til toksikologisk avdeling klokka ett på natten. Det er ikke kommet noen offisielle uttalelser om tilstanden til Verzilov.

Rett før han ble syk, hadde Verzilov vært til stede og fulgt en rettssak mot nettopp nevnte Nikulsjina.

– Min bror Petja er i intensiv behandling, kan ha blitt forgiftet. Er på toksikologisk avdeling i en meget alvorlig tilstand, skriver et annet kjent Pussy Riot-medlem, Nadjezjda Tolokonnikova, på Twitter.

Pussy Riot er et russisk, feministisk punkrockkollektiv som ble dannet i august 2011. Gruppen har sitt opphav i kunstnersammenslutningen Vojna (krig), der Verzilov har vært sentral. De har fått støtte fra en rekke internasjonale musikere.

Under VM-finalen i Moskva midt i juli stormet Verzilov banen sammen med Veronika Nikulsjina, Olga Pakhtusova og Olga Kuratsjova. Alle fikk 15 dagers fengsel.