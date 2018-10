TILSNAKKET: Franske Amadine blir tilsnakket av fremmede som påpeker at hun er overvektig. Hun mener aksepten for rundere kroppstyper er mindre i Frankrike enn andre land. Foto: Privat / Cara Arndt

Paris erkjenner mobbing av tykke

PARIS (VG) Stadig blir Amadine stoppet på gata i Paris og fortalt at hun må slanke seg. Diskrimineringen av overvektige i Frankrike har gått for langt, mener borgermesteren i Paris.

Det er moteuken i Paris , og fashion-fiffen inntar gatekafeene i Paris trendy bydeler. Men også ellers i året har mennesker verden over en klar oppfatning av hva den «franske looken» er: Klassisk og stilsikkert kledd, og naturligvis med en smal silhouette – det er «elegant»på fransk.

Amadine er en ung fransk kvinne som ikke passer inn i denne stereotypien. At hun har kort hår eller bærer klær med maskulint snitt er ikke det som skiller henne ut i metropolen. Hennes runde figur, derimot, diskvalifiserer henne til «fransk eleganse» i offentlighetens øyne.

– Å være tykk i Frankrike innebærer å leve i et fiendtlig miljø der du er kontinuerlig utsatt for fornærmelser. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger fremmede har stoppet meg på gaten for å gi meg tips om slankekurer. De tror de kan tillate seg hva som helst, bare fordi jeg er stor, forteller Amadine til VG .

Diagnose: «Tjukkfobi»

Det er et par år siden diskrimineringen av overvektige kom frem i lyset i Frankrike. Publiseringen av Gabrielle Deydiers bok « Du er ikke født tykk» vakte oppsikt i fjor, da forfatteren beskrev ærlig hvordan hun for eksempel i jobbintervjuer ble møtt med responsen «Jeg jobber ikke med tjukke mennesker».

I Paris tar bymyndighetene diskrimineringen på alvor nå. Rundt omkring i Lysenes by henger det nå plakater signert borgermesteren med et tegning av en rund jente, og påskriften «Tjukk – og så?». Henvisningen går til en nettside mot diskriminering.

Kampen mot « la grossophobie», kaller de det. «Tjukkfobi» kunne vært en norsk oversettelse.

Livsnytere – men ikke for mye

På sentralstasjonen i Paris er venninnene Marion (32) og Chloe (25) på vei til utlandet for en helgetur. Ordet «grossophobie» har de aldri hørt før, men at overvektige diskrimineres i deres hjemland, mener de to er et faktum.

– Tjukke blir faktisk ikke likebehandlet her, og det er klart det er urettferdig, sier Marion (32) til VG.

Franske matvaner i endring Diskrimineringen av tykke er kanskje spesiell for Frankrike, men ellers følger landet mye av de samme utviklingen som resten av Europa: De blir tykkere. For 20 år siden brukte franskmenn i gjennomsnitt halvannen time på lunsjen. Nå lunsjer de mer som i andre land, og bruker 20–30 minutter på mat som er raskere å få i seg, melder France 24. I dag er Frankrike et av McDonalds største markeder. «Malbouffe»på fransk betyr nettopp «dårlig mat», som det engelske «junk food». (Kilde: France24 )

Forklaringen ligger kanskje i en litt kompleks matkultur, mener den 32-årige kvinnen.

– I Frankrike er vi jo opptatt av «bien vivre» – å spise godt, å lage mat med varer vi kjenner fra markedet, å ikke ta lette løsninger med halvfabrikata, og å alltid balansere spising med fysisk aktivitet. Det er ikke så ofte du ser overvektige på gaten, så når folk treffer slike, tror de kanskje at dette er mennesker som virkelig ikke gjør en innsats, men bare ligger på sofaen og spiser chips hele dagen, tror Marion.

– Lettere i angelsaksiske land

Amadine har bodd flere år i ulike land utenfor Frankrike, og synes det er en merkbar forskjell på hvordan man behandler overvektige utenfor landegrensen.

– Livet som tykk er definitivt tøffere i Frankrike. I angelsaksiske land er synet på kropp veldig annerledes. Fokuset er i større grad på at kroppen er fungerer godt. Betraktelig færre mennesker ville funnet på å stoppe deg på gaten for å gi deg råd om slankekurer, i slike land der hver enkelts individualitet respekteres, sier den unge kvinnen til VG.

– Forspiller matarven

Frankrike-ekspert og førsteamanuensis i fransk språk, politikk og samfunn ved høyskolen i Oslo, Franck Orban, sier at matkulturen kan være mye av forklaringen, men mener at årsaken til hvorfor «grossophobien» har fått vokse i Frankrike, er tredelt.

– Det å lage mat og spise sunt har alltid hatt stor betydning, derfor kan det å være tykk tolkes som at man spiser dårlig og dermed «forspiller matarven». For det andre ser mange på det som en uønsket amerikanisering av samfunnet at flere tyr til ferdiglaget og usunn mat, forklarer førsteamanuensis Orban.

For det tredje mener Orban at et stort fokus på utseende i Frankrike, gjør at det er uglesett å legge på seg.

– Måtehold er en forutsetning for å nyte mat og drikke, og å overkonsumere, enten det er snakk om spising eller alkohol, er ikke akseptert i en kultur der man skal ha veldig kontroll på hvordan man ser ut, sier Frankrike-eksperten til VG.

Flere fete franskmenn Mens veksten av overvektige i populasjonen har stabilisert seg i land som England, blir det stadig flere overvektige i Frankrike. 15,3 prosent av franskmenn lider av fedme, litt flere enn Norges 12 prosent. Til sammenligning var 6 prosent av franskmenn fete i 1980. (Kilde: OECDs 2017-rapport)

Etterlyser kroppsaksept

Hva er det så som har gjort at den såkalte tjukkfobien har fått vokse seg så stor i Frankrike, at metropolen Paris nå ser seg nødt til å drive med vokseopplæring av innbyggerne?, spør VG Amadine.

– Spørsmålet bør snus på hodet: Hvorfor eksisterer det ikke en vilje til å lære franske menn og kvinner å respektere andre mennesker og deres private anliggende? Når «tjukkfobien» er langt mer tydelig og åpen i Frankrike, er det ikke fordi folk her er dummere enn i andre land, men heller fordi det i andre land ikke er innafor å stoppe noen på gaten og gi dem råd om kroppen, mener hun.