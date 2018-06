VERDEN MOT TRUMP: Tysklands forbundskansler Angela Merkel ser ut til å ha noe hun vil si til USAs president Donald Trump. Japans statsminister Shinzo Abe står med armene i kors, mens man også kan skimte Frankrikes Emmanuel Macron og Storbritannias Theresa May til venstre for Merkel. Foto: Jesco Denzel/Bundesregierung

Trump om handelskonflikten: Vi vinner krigen 1000 av 1000 ganger

QUEBEC CITY (VG) Donald Trump, hvis tollpolitikk nylig gjorde ham upopulær blant USAs allierte, sier han egentlig ønsker null-toll med G7-landene. De som ikke samarbeider risikerer handelsboikott.

– Vi vinner den krigen 1000 av 1000 ganger, sa Donald Trump da han holdt en pressekonferanse i Quebec lørdag, før han forlot årets G7-møte flere timer før det var over, for å reise til Singapore og det kommende toppmøtet med Kim Jong-un.

I forkant av G7-møtet har USA og de europeiske landene, sammen med Canada, kranglet om skyhøye tollavgifter USA har innført på stål og aluminium. Trump har begrunnet tollen med hensynet til USAs nasjonale sikkerhet. Det har skapt reaksjoner hos deres allierte, som lenge truet med å inngå avtaler på årets møter uten å inkludere Trump og USA.

På pressekonferansen sa den amerikanske presidenten at språket i forkant har vært tøft, men omtaler likevel forholdet mellom landene som enestående bra.

Han sier hans egentlige ønske er null-toll med alle G7-landene.

– I møter med lederne her har jeg sagt at jeg vil at de skal fjerne alle toller og handelsbarrierer på amerikanske varer. I retur vil vi gjøre det samme, sa Trump, som også kom med en klar advarsel:

– Vi er banken alle raner. Det må stoppe. De har ikke noe valg. Vi må fikse denne situasjonen, og dersom den ikke blir fikset så vil vi ikke handle med dem.

Trump sier han tror de andre medlemslandene vil se nærmere på forslaget om å fjerne all toll.

Ulike versjoner

Etter at USA offentliggjorde sine nye tollsatser har en rekke land sagt at de vil komme med mottiltak. Trump advarer mot dette, og mener USA er offer for urettferdig handelspraksis. Han henviste blant annet det amerikanske underskuddet i varehandelen med EU.

FAKTA G7 * G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens syv rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia (G6, 1975) og Canada (G7, 1976). * Den europeiske union (EU) møter dessuten som fast representant på G7s toppmøter. * Gruppen het tidligere G8 da Russland deltok, men landet ble ekskludert i 2014 på grunn av annektering av den ukrainske Krim-halvøya. * G7-landene møtes årlig for økonomiske og politiske samtaler mellom sine statsoverhoder, og mellom andre politikere og embetsverk. G7 er av noen, særlig kritikere, blitt kalt en «uoffisiell verdensregjering». * De årlige møtene er ofte mål for antiglobaliseringsprotester. *Årets møte er i Quebec i Canada 8. og 9. juni. (NTB)

Eksperter påpeker imidlertid at Trump konsekvent unnlater å nevne handelen med tjenester, som blant annet omfatter digitale kjemper som Google, Facebook og Microsoft. Tas disse med i betraktningen blir bildet et annet.

Donald Trump ga uttrykk for at andre ledere i møter med ham smilte når de snakket om handel, og at de nærmest innrømmet til ham at de utnyttet USA.

– Det er som om spillet er over. De kan knapt tro at de har sluppet unna med det, sa Trump, og mente at amerikanske ledere i flere tiår hadde vært for svake på handel.

Uttalelsen står ikke i stil med hva Canadas statsminister Justin Trudeaus folk har sagt. De forteller at Trudeau sa klart og tydelig fra om at han misliker tollene USA har innført. Heller ikke europeiske nasjoner har sagt noe som tyder på at de vil gå tilbake på truslene om mottiltak.

Enighet

Den høylytte kranglingen til tross, klarte G7-landene å bli enige om en felles uttalelse om handel før møtet ble avsluttet lørdag.

– Denne avtalen er gode nyheter og det viser en kollektiv vilje til å stabilisere ting. Jeg mener likevel ikke at alt nå er løst. Det er tydelig at vi har en jobb å gjøre i ukene og månedene som kommer, sa Frankrikes president Emmanuel Macron til media.

– Når det gjelder handel, har vi klart å bli enige om viktige spørsmål. For oss var det viktig med en forpliktelse til regelbasert handel og at vi fortsetter å jobbe mot proteksjonisme og at vi ønsker å reform av Verdens handelsorganisasjon, WTO, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

På forhånd skal USA ha vært skeptiske til å inkludere en formulering om «regelbasert internasjonal orden», noe som har vært sentralt for G7 siden etableringen av gruppen.

– Løser ikke problemet

Erna Solberg, som var spesielt invitert gjest til G7-møtet for å snakke om Norges havsatsing , sier til VG i det møtet går mot slutten lørdag at hun har fått med seg enigheten.

– Men at de har kommet frem til noen enighet løser jo ikke problemet med USAs ensidige økning av tollsatsene, advarer Norges statsminister.

Hennes inntrykk er uansett at G7-lederne ikke har latt handelskrisen få dominere møtet fullstendig.

– Da er jo faren at man ikke får gjort noe annet. Mitt inntrykk er at de har snakket om uenighetene uten å la det gå ut over positive ting de har diskutert rundt for eksempel av og utdanning av jenter, sier Solberg.