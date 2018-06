SYRIA: Krigen i Syria bidrar gjør at landet ligger helt på bunn på verdens fred-indeks. Foto: OMAR SANADIKI / X03682

Rapport: Verden er blitt mindre fredelig

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 07.06.18 15:32

2018-06-07

Verden er blitt et mindre fredelig sted å være hvert år de siste ti årene. Og Norge er ikke blant de fem som topper listen som fredeligst.

Det viseren ny gjennomgang fra the Institute for Economics and Peace (IEP ) som presenterte sin 12. årlige rapport i London onsdag.

– Det er en kontinuerlig nedgang av fred i verden, og den har pågått de siste ti årene, sier Steve Killela, leder av IEP til Deutsche Welle.

Konfliktene i Midtøsten og Nord-Afrika og deres påvirkning inn i andre områder, er det som spiller størst rolle i nedgangen av fred. Syria , Afghanistan, Sør-Sudan, Irak og Somalia er de minst fredfulle land i verden.

IEPs globale freds-indeks viser at 92 nasjoner fikk redusert sitt freds-nivå i 2017, mens bare 71 land fikk det bedre.

Afrika bedre, Europa ned

Gambia Liberia, Burundi og Senegal hadde den mest positive endringen på indeksen.

Europa er det mest fredelige kontinentet, men det er skjær i sjøen:

23 land i Europa falt på freds-indeksen i 2017, de fleste av dem i vest Europa, mens øst Europa fikk det mer fredelig.

Det mest fredelige land i verden er Island, fulgt av New Zealand Østerrike, Portugal og Danmark. Norge er på 16. plass.

Syv av de åtte største forbedringene var i Øst-Europa:

Makedonia, Montenegro, Slovakia, Albania, Kroatia og Romania. De fleste av disse landene forbedret seg både i forhold til politisk terror og deltagelse i eksterne

konflikter.

Vest-Europa derimot, faller på indeksen, mest på grunn av stigende nasjonalisme og politisk uro . Spania, Storbritannia, Portugal, Danmark, Sveits, Frankrike, Italia og Tyskland falt på fred-indeksen. Norge hadde samme score som i fjor.

Hva koster volden?

IEP er også de eneste som forsker på den økonomiske kostnaden av vold. Det har de gjort ved å analysere data fra tenketanker, forskningsinstitutter, regjeringer og universitetet. Resultatet viser at vold kostet den globale økonomien 14.8 tusen milliarder dollar i 2017. Det er ca. 1700 kroner per person i hele verden.

Den gode nyhetene er at militære utgifter går ned. I løpet av de siste ti årene, har 104 land kuttet i sine forsvarsutgifter, og 115 land har redusert antall militært personell.

Den dårlige nyheten er at intensiteten i konflikter har økt dramatisk i løpet av samme tid. Ifølge Killela har dødstallene på verdens slagmarker økt med 246 prosent, mens dødsfall fra terrorisme har økt med 203 prosent.

Kriterier

Freds-indeksen baserer seg på 23 indikatorer innenfor samfunnssikkerhet, pågående konflikter og opprustning. Den inkluderte også for første gang kategorien «positiv fred». Det betyr at fravær av konflikt ikke er nok for å bli ansett som fredelig, men tar med i beregningen at også sosiale faktorer, strukturer og institusjoner bidrar til fred i nasjoner.