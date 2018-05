MULIG KATASTROFE: Helsearbeidere gjør seg klare til arbeid på sykehuset i Bikoro, episenteret for det siste ebola-utbruddet i Kongo. Foto: MARK NAFTALIN / UNICEF

Ebola har spredt seg til millionby i Kongo

Publisert: 17.05.18 09:16

Det er registrert et tilfelle av ebolasmitte i storbyen Mbandaka i Kongo, opplyser myndighetene. Fra før er 42 smittetilfeller registrert i landet.

Sent onsdag kveld uttalte landets helseminister Oly Ilunga at ebolautbruddet har gått inn i en ny fase, melder NTB.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere opplyst at man har forberedt seg på det verste i forbindelse med utbruddet. Den største frykten hittil har vært at smitten skulle spre seg til en større by. Ifølge Reuters er Mbandaka hjem til over 1 million mennesker.

– Hvis ebola spres til en by av den størrelsen, får vi stort utbrudd og vi får en reell utfordring, sa Peter Salama, leder i WHOs nødrespons, forrige uke.

– Siden utsendelsen av advarselen i Mbandaka har våre epidemiologer jobbet med å identifisere menneskene som har vært i kontakt med de antatt smittede, sier Salama.

Vaksiner på plass

Ifølge WHO har 4.000 doser av en eksperimentell vaksine mot ebola allerede ankommet Kongo, og flere vaksinedoser ventes å ankomme i løpet av de nærmeste dagene.

Den eksperimentelle vaksinen viste seg å være svært effektiv da den ble brukt på ebolapasienter i Guinea under den store ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2015.

Likevel advarer Salama mot at vaksinen er vanskelig å anvende og ikke er et «vidundermiddel» mot smitten.

Niende utbrudd på 42 år

Ebola er en livstruende sykdom som rammer alle kroppens organer og som blokkerer kroppens evne til å stanse blødninger.

Ebolautbruddet i Kongo er det niende i rekken i landet siden 1976. WHO erklærte det siste ebolautbruddet i Kongo for over i juli i fjor.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var de tre landene som var hardest rammet av ebolaepidemien i 2013 og 2014. Da døde over 11.000 mennesker.

Voldelig konflikt truer

Ebola er bare ett av mange problemer i Kongo. Landet faller nå bare dypere ned i den kaotiske og voldelige konflikt som har herjet det sentralafrikanske landet de siste tiårene.

Regjeringsstyrkene og et stort antall opprørsgrupper har de siste to årene drept flere tusen sivile kongolesere, og det kommer i tillegg til nært seks millioner mennesker som er drept i forbindelse med konflikten de siste tiårene.

Det gjør krigen i Kongo til verdens dødeligste siden Andre verdenskrig.

I Ituri-provinsen har konflikten gjort situasjonen ekstra desperat. Tall fra Leger uten Grenser viser at:

Over 300.000 mennesker har blitt internt fordrevne i Ituri siden volden blusset opp i desember 2017.

Mennesker forteller om maskerte menn med macheter og øks som angriper landsbyer og setter fyr på hus.

Minst 200 er drept.

Over 57.000 har flyktet over Lake Albert over til Uganda, mottakssenteret har nesten sprengt kapasitet, senteret huser opp til 6000, egentlig lagd for et par hundre

Leger Uten Grenser frykter økende tilfeller av akutt undernæring,

I midten av februar brøt det ut kolera hvor minst 39 mennesker døde, over 1955 pasienter var alvorlig syke

Over 13 millioner kongolesere er nå avhengige av nødhjelp. Mer enn 5 millioner mennesker har flyktet fra sine hjem og er enten internt fordrevet eller har søkt beskyttelse i nabolandene.

Kongo har vært herjet av krig og konflikt nesten sammenhengende siden folkemordet i Rwanda i 1994. De siste årene har ny uro i landet blitt utløst av at president Joseph Kabila nektet å gå av da mandatet hans utløp i 2016. Valget er blitt utsatt flere ganger, men er nå blitt fastsatt til 23. desember.

