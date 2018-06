500 DAGER: President Donald Trump feirer et halvt tusen dager i Det hvite hus med Twitter-skryt. Foto: Evan Vucci / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Trumps 500 dager-liste: Stemmer presidentens påstander?

Publisert: 06.06.18 02:58 Oppdatert: 06.06.18 03:39

President Donald Trump har sittet 500 dager i Det hvite hus og feirer begivenheten med en omfattende Twitter-markering der han blant annet skryter av historiske gode amerikanske økonomi- og jobbtall. Men er det bare skryt?

Flere nyhetsmedier har ettergått en del av påstandene som fremkommer i markeringen «Trump’s 500 Days of American Greatness» .

Og CBS konkluderer riktignok med at amerikanske bedrifter er i ansettelsesmodus, forbrukertilfredshet er høy og den økonomiske veksten er økende.

Gode tider

Det er nemlig et faktum at det går bra «over there» om dagen. Den amerikanske økonomien er den sterkeste siden forrige finanskrise i 2009. Arbeidsløsheten er på det laveste siden 2000 og det ble ansatt flere i mai enn analytikerne hadde forutsett. Den økonomiske veksten har økt til over 3 prosent i andre kvartal.

Men Trumps påstander om at USA , blant annet har «den beste økonomien noensinne» og at det nå er den beste tiden – i historien – for å søke jobb, er å strekke sannheten langt, ifølge faktasjekker de store mediene har foretatt.

Her er Det hvite hus ’ påstander om president Trumps første 500 dager, og faktasjekkernes vurderinger av påstandene:

«Arbeidsløsheten er historisk lav»

Fakta: Ifølge CBS falt ledigheten til 3,8 prosent i mai som er det laveste på 18 år. Ledigheten har imidlertid har vært lavere i mange perioder siden krigen og lå for eksempel på 2,5 prosent i 1953.

«Tre millioner jobber skapt siden Trump ble president»

Fakta: Det Trump ikke forteller er at jobbskapingen i hans periode er faktisk lavere enn under Obamas siste fire år. Ifølge Bureau of Labor Statistics , ble det skapt 2.188.000 jobber i 2017. Under Obama-administrasjonen ble det skapt 2.300.000 jobber i 2013, 2.990.000 i 2014, 2.710.000 i 2015 og 2.240.000 i 2016, ifølge The Guardian.

«Den økonomiske veksten er all-time high»

Fakta: Den amerikanske økonomien vokser mellom 2 og 3 prosent årlig og det er under Trumps løfte om en årlig vekst i BNP på 3 prosent. Økonomien har vokst mye raskere i tidligere økonomiske oppgangstider. På 60-tallet og tidlig 70-tall, for eksempel, var veksten rundt 5 prosent årlig, i følge CBS.

«Under president Trump har USA ledet en enestående global kampanje for å oppnå en fredelig atomnedrustning i Korea.»

Fakta: Siden Trump ble president har hans forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un vært svært anstrengt, Ifølge The New York Times har første år vært preget av iskalde trusler om atomkrig. Nå er truslene erstattet med en diplomatisk kanal som etter planen vil føre til et historisk møte mellom de to lederne allerede tirsdag neste uke.

I mars så det ut til at Kim var åpen for å avvikle sitt atomprogram og i mai løslot han tre amerikanske fanger som en gest. Men her er intet sikkert og Trumps påstand kan fort vise seg å være forhastet. Eksperter har uttalt av en eventuell atomnedrustning kan ta 15 år, ifølge nytimes.com.

«Lønnsveksten er høy»

Fakta: Ved utgangen av mai lå veksten på den årlige gjennomsnittlige timelønnen på 2,7 prosent. Det er godt under 3,5 til 4-prosentveksten som mange økonomer mener er nødvendig for å øke husholdningenes rikdom og levestandard. På 90-tallet, for eksempel, var den årlige lønnsveksten 5 prosent. Den var også høyere på slutten av 60-tallet og på midten av 80-tallet, ifølge CBS.

«Amerikanske familier fikk 3,2 billioner dollar i skattelette»

Fakta: Trump har påstått dette siden 2017 , da han undertegnet Tax Cuts and Jobs Act- lovforslaget. Faktum er at dette lovforslaget gir 1,5 milliarder dollar i skattelette og det tallet inkluderer kutt i bedriftsbeskatningen. Grunnen til dette avviket er at Trump ikke regner inn det faktiske skatteøkningene som også ligger i forslaget, ifølge The Guardian.

Det anerkjente faktasjekker-instituttet Factcheck.org skriver at en uavhengig senatskomité har estimert at dette Trumps lovforslag vil gi 1,456 milliarder dollar mindre i skatt i løpet av de neste ti årene.

«Deltagelse i arbeidslivet er høy»

Fakta: Andelen amerikanske voksne som enten har jobb eller søker jobb falt til 62,7 prosent i mai. Ifølge CBS mener senioranalytiker Bob Schwartz i Oxford Economics at jobbdeltagelsesraten har vært jevn de siste fem årene og ligger godt under tallet fra før boligkrisen i 2007, da den var 66 prosent.