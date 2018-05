SAVNET: Datteren til statsministeren i De forente arabiske emirater, Latifa bint Mohammed al-Maktoum, flyktet i mars fra Dubai i en seilbåt, men ble stanset av kommandosoldater. Siden har ingen hørt fra henne. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

HRW krever svar på hvor datteren til Dubai-sjeik er

NTB

Publisert: 06.05.18 08:02

UTENRIKS 2018-05-06

Human Rights Watch vil ha svar på hvor datteren til Dubais hersker, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, befinner seg.

Flere kilder, blant dem den tidligere franske etterretningsagenten Herve Jaubert, hevder at Latifa bint Mohammed al-Maktoum ble stanset av kommandosoldater da hun forsøkte å flykte fra Dubai i en seilbåt. Siden har ingen hørt fra henne.

Human Rights Watch frykter at den 32 år gamle kvinnen holdes i fangenskap mot sin vilje og krever nå svar fra sjeiken, som også er statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater.

Må opplyse

– De forente arabiske emirater må straks opplyse hvor sjeika Latifa oppholder seg, bekrefte hennes status og gi henne anledning til å ha kontakt med omverdenen, sier lederen for menneskerettsorganisasjonens virksomhet i Midtøsten, Sarah Leah Whitson.

– Dersom hun er pågrepet, har hun krav på det samme som alle andre fanger, blant annet å bli fremstilt for en uavhengig dommer, sier hun.

Flyktet fra mishandling

Latifa bint Mohammed al-Maktoum la 4. mars ut en video der hun fortalte at hun flyktet fra mishandling og familiens strenge kontroll.

Hun fortalte også at hun hadde forsøkt å flykte fra Emiratene flere ganger tidligere, men at hun var blitt stanset.

En britisk-basert gruppe som kaller seg Detained in Dubai har engasjert seg i Latifa bint Mohammed al-Maktoums sak.

Ifølge gruppen ble seilbåten hun flyktet med bordet av kommandosoldater under 80 kilometer fra kysten av India, samme dag som videoen ble lagt ut.

Fransk eks-spion

En finsk kvinne og en venn av henne skal også ha vært om bord i seilbåten da den ble bordet.

En kilde nær regjeringen i Dubai opplyste senere at den finske kvinnen og to franske statsborgere hadde bistått Latifa i flukten, og at de er etterlyst i Dubai for andre forhold.

Den ene av de to franske statsborgerne var Herve Jaubert, en tidligere ansatt i den franske etterretningsorganisasjonen DGSE.

Han bekreftet under en pressekonferanse i London 12. april at han hadde hjulpet Latifa med å flykte, men at seilbåten ble bordet av soldater.

