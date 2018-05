ETTERFORSKES: 100 kvinner har meldt om overgrep, trakassering og annen upassende oppførsel fra Weinstein. Foto: Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

NBC: Weinstein blir siktet etter overgrepsanklager

Publisert: 24.05.18 22:08 Oppdatert: 24.05.18 23:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-24T20:08:30Z

To kilder i rettsvesenet hevder at overgrepsanklagede Harvey Weinstein vil melde seg for myndighetene og bli pågrepet i New York fredag.

Det er ventet at filmprodusenten Harvey Weinstein vil siktes i forbindelse med de mange anklagene om overgrep rettet mot ham, skriver NBC med henvisning til en anonym kilde.

Han kommer til å melde seg for myndighetene fredag, ifølge kanalen. Dette skriver også New York Times , med henvisning til to kilder i rettsvesenet.

100 lignende historier

Det er syv måneder siden de første kvinnene sto fram og fortalte om overgrepene de hevder Weinstein utsatte dem for. Siden har over 100 kvinner fortalt lignende historier om overgrep, trakassering og annen upassende oppførsel. Mange av kvinnene anklager ham også for voldtekt.

Weinstein nekter for noen gang å ha vært med på uønskede seksuelle aktiviteter.

NBC skriver at han antagelig vil melde seg på bakgrunn av siktelsen om overgrep mot Paz de la Huerta og Lucia Evans.

New York Times og New Yorker skriver begge at i hvert fall Lucia Evans-siktelsen er sentral. Evans hevdet at Weinstein tvang henne til å utføre oralsex på ham under et forretningsmøte i 2004.

Det er ifølge New York Times usikkert om det vil bli flere anklager i forbindelse med andre ofre.

(Saken fortsetter under videoen)

– Ikke vitende har brutt loven

Weinsteins advokat, Benjamin Brafman, hevder han har fått informasjon om at Weinstein er «hovedpersonen» i en etterforskning statsadvokaten i New York har innledet.

– Jeg gjør mitt ytterste for å overtale begge påtalemyndigheter om at han ikke burde bli arrestert og eller siktet, fordi han ikke har vitende brutt loven, har Brafman forklart .

(Saken fortsetter under videoen)