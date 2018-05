Franskmann dømt for terrorplaner under fotball-EM

NTB

Publisert: 22.05.18 05:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-22T03:06:33Z

En franskmann er i en ukrainsk domstol dømt til seks års fengsel for planer om å utføre et terrorangrep i Frankrike under fotball-EM i 2016.

Ifølge den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU hadde mannen, som skal være høyreekstremist, til hensikt å utføre 15 angrep, blant annet mot moskeer og synagoger i Frankrike.

– En 27 år gammel fransk statsborger er dømt for besittelse av ulovlig våpen, ammunisjon og eksplosiver, og for forberedelser til å utføre et terrorangrep på fransk jord, sier en talsperson for ukrainsk påtalemyndighet mandag.

Stort arsenal

Franskmannen ankom Ukraina i desember 2015, og han ble tatt med et stort våpenarsenal som han skal ha skaffet seg i det krigsherjede Øst-Ukraina.

SBU har offentliggjort videobilder av franskmannen sammen med store mengder våpen, deriblant 125 kilo militært sprengstoff. 27-åringen jobbet for et landbrukskollektiv.

Han ble pågrepet da han forsøkte å krysse grensa til Polen, og ifølge SBU hadde han bedt en ukrainsk borger om hjelp til å bringe arsenalet til Frankrike.

Ukrainsk påtalemyndighet har tidligere opplyst at SBU kom på sporet av franskmannen etter tips fra en ukrainsk soldat som 27-åringen hadde inngått en avtale om å kjøpe våpen fra. Etterretningstjenesten lot ham kjøpe våpnene for så å pågripe ham.

Anker

Franske myndigheter har ennå ikke kommentert saken, og 27-åringen ga ingen forklaring på handlingene sine under rettssaken, ifølge forsvareren.

– Han ba bare retten ta hensyn til at han ikke er sosialt farlig og at han ønsker å vende tilbake til samfunnet så snart som mulig og leve et normalt liv, sier hans advokat Oleg Lyagutko til det franske nyhetsbyrået AFP.

Klienten vil anke deler av kjennelsen, trolig den som dreier seg om forberedelser av en terrorhandling, ifølge forsvareren.

– Det finnes så å si ikke noe bevis, sier Lyagutko.

Ukrainske myndigheter mener mannens motiv var å protestere mot Frankrikes innvandringspolitikk og islams utbredelse.

Denne artikkelen handler om Ukraina

Fotball-EM

Fotball