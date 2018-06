PÅ BESØK: USAs utenriksminister, Mike Pompeo, landet onsdag i Sør-Korea. Der ytret han et ønske om «stor nedrustning» av Nord-Koreas atomvåpen før 2021. Foto: Jung Yeon-je/Pool/Reuters

Pompeo: USA håper på atomvåpen-avtale før 2021

Publisert: 13.06.18 19:02

UTENRIKS 2018-06-13T17:02:38Z

President Donald Trump mener at trusselen fra nordkoreanerne allerede har forsvunnet. Utenriksminister Pompeo håper på avtale om det samme før 2021.

USA har et ønske om en «stor nedrustning» av Nord-Koreas atomvåpen før 2021, sier utenriksminister Mike Pompeo .

Han sier han ikke vil legge frem en detaljert tidsplan, men at USA håper store nedrustningsskritt kan bli tatt før presidentperioden utløper i januar 2021.

Pompeo, som er på besøk i Seoul, sier også at militærøvelsene med Sør-Korea gjenopptas dersom Nord-Korea bryter forhandlingene, og at dette ble gjort klart for Kim Jong-un i møtet med Trump i Singapore 12. juni .

USA får kritikk for avtalen med Nord-Korea

Trump har fått kritikk for at avtalen han og Kim skrev under på i Singapore har få detaljer, og at den ikke inneholder noen henvisning til verifisering av atomnedrustning i Nord-Korea.

Pompeo avviser kritikken, og sier at Kim Jong-un er innforstått med at «det skal finne sted grundig verifisering» av om han oppfyller vilkårene i avtalen.

Han sier videre at avtalen henviser til fullstendig atomavvæpning i Korea, og at det blir for dumt å fokusere på mangelen av ordet «verifiserbar».

Trump: – Nå kan alle føle seg mye tryggere

Trump har allerede tatt avtalen og møtet med Kim som en stor seier, og sier at atomtrusselen fra Nord-Korea nå er borte.

– Nå kan alle føle seg mye tryggere enn dagen jeg ble innsatt som president, skriver han på Twitter.

– Før jeg ble president antok folk at vi kom til å gå til krig mot Nord-Korea. Obama sa at Nord-Korea var vår største og farligste problem. Ikke nå lenger - sov godt i natt!

Sør-Korea forvirret etter Trumps uttalelser

Under pressekonferansen i Singapore gjorde Trump det klart at han ønsket å stanse de felles militærøvelsene til USA og Sør-Korea, så lenge forhandlingene med Nord-Korea går bra.

Han mente at øvelsene er provoserende , og at det er dyrt når amerikanske kampfly må fly langt for å delta i øvelsene i Sør-Korea.

– Jeg vet mye om fly. Det er veldig dyrt, sa Trump.

Disse uttalelsene kom tilsynelatende overraskende på sørkoreanerne, som nå sliter med å tolke den amerikanske presidentens ønsker.

– Vi jobber fortsatt med å finne ut hva han egentlig mente med det han sa, og hva hensikten var. USA og Sør-Korea må vurdere flere tiltak for å ytterligere bedre dialogen mellom landene, sa en talsmann for Sør-Koreas president, Moon Jae-in onsdag.