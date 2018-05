MOT USAs SANKSJONER: EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker under en pressekonferanse i Sofia torsdag. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

EU vil blokkere amerikanske sanksjoner mot Iran

NTB

Publisert: 17.05.18 16:53 Oppdatert: 17.05.18 17:43

2018-05-17

EU vil fredag vedta en blokkering av amerikanske sanksjoner mot Iran, sier EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

Hensikten er å beskytte europeisk næringsliv som driver handel i og med Iran mot konsekvensene av at USA gjeninnfører sanksjoner mot landet, sier Juncker under en pressekonferanse i Sofia torsdag ettermiddag.

Blokkeringen skjer gjennom at EU reaktiverer en gammel blokkeringslov, noe som formelt sett vil skje fredag morgen, opplyser han videre.

Blokkeringsloven det dreier seg om ble i sin tid laget for å omgå USAs handelsembargo mot Cuba i 1996. Loven forbyr europeiske selskaper og privatpersoner å etterleve amerikanske sanksjoner, i dette tilfellet mot Iran.



Konflikten med USA om Cuba-sanksjonene ble imidlertid løst politisk, så effekten av blokkeringstiltaket har aldri blitt testet i praksis.

– EUs plikt

Juncker presiserer at målet er å beskytte spesielt små- og mellomstore europeiske bedrifter som har investert i Iran, mot å bli rammet av USAs sanksjoner.

– Vi må innse at effektene av de amerikanske sanksjonene vil føles. Det er derfor EUs plikt å beskytte europeiske bedrifter. Det gjelder spesielt små- og mellomstore bedrifter. Derfor starter vi nå prosessen for reaktivering av blokkeringsloven, sier Juncker.

Iran-avtalen

En annen del av hensikten er å veie opp for de økonomiske skadevirkningene Iran får av at USA gjeninnfører sanksjoner mot landet, slik at Iran oppmuntres til å fortsette å overholde atomavtalen.

I tillegg til å reaktivere blokkeringsloven skal Den europeiske investeringsbanken få tillatelse til å finansiere europeiske selskapers investeringer i Iran, bekrefter Juncker.

Han nevner også Miguel Arias Cañetes besøk i Iran for å fremme økt energisamarbeid mellom Iran og EU.

Europeiske land har også en rekke andre alternativer oppe til vurdering for å kontre amerikanske sanksjoner mot Iran. Utfordringen er imidlertid at det vil bli vanskelig å veie opp for de økonomiske skadevirkningene av de amerikanske tiltakene.

Ut mot USA

Under torsdagens pressekonferanse brukte Juncker også tid på å kritisere USA og president Donald Trump for at de trakk seg fra atomavtalen.



– Jeg mener at det ikke er uforutsigbare konkurrenter, fiender eller partnere som er det største problemet i geopolitikken. Problemet er når din nærmeste venn er uforutsigbar. Det er ingen spøk. Dette er kjernen i våre problemer med våre venner på den andre siden av Atlanteren, sier Juncker.

– Jeg kan være enig med president Trump når han sier at uforutsigbarhet kan være et veldig nyttig verktøy i politikken. Men bare mot fiender eller utfordrere. Uforutsigbarhet er det siste vi trenger når vi er venner, sier han videre.

– Vi har ingen illusjoner eller store forventninger når det gjelder Iran og deres tilnærming til den vestlige verden. Men vi har de høyeste forventninger til Washington, understreker EU-kommisjonens president.