VIL BLI PRESIDENT: Muharrem Ince og kona hilser til folkemengden fra valgkampbussen. Foto: NILAS JOHNSEN

Han er Tyrkias nye håp

Nilas Johnsen

Publisert: 27.05.18 23:37

TEKIRDAG (VG) Dersom denne mannen vinner valget i Tyrkia, lever president Recep Tayyip Erdogan farlig.

Opposisjonen i Tyrkia kjemper fånyttes mot overmakten, mener ekspertene. Men det ser ikke like mørkt ut fra valgkampbussen til presidentkandidat Muharrem Ince, fra landets største opposisjonsparti CHP.

Tusenvis av tilhengere flokker langs bussen, og holder opp bannere med valgkampens heteste slagord « tamam ». Det betyr «nok» og er et spark til president Erdogan som har styrt i over 15 år.

– Det er «tamam» til Erdogan fordi han har forkrøplet det tyrkiske demokratiet, knust domstolenes uavhengighet og samlet all makt i egne hender. Økonomien er i krise, og han har mistet kontrollen, sier Ince offensivt til VG.

Slipper ikke til

Erdogan har hatt all makt siden unntakstilstand ble innført etter det mislykkede kuppforsøket for to år siden. Presidenten dominerer mediebildet, og fri presse er langt på vei er kneblet .

Da Ince møtte velgere i byen Tekirdag, som ligger langs Marmarasjøen i den europeiske delen av Tyrkia, refset han de statsstyrte mediene for kun å fokusere på Erdogan.

– Det har kommet en journalist fra Norge for å snakke med meg, men hvor er de tyrkiske kanalene, raste han fra scenen.

Frykter fusk

Valget i Tyrkia ** Presidentvalget ble skjøvet frem fra november 2019, og skal holdes 24. juni. ** Dersom ingen får over 50 prosent av stemmene, blir det en andrerunde mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer. ** Parlamentsvalg holdes samtidig, og nytt i år er at partiene kan danne valgallianser. Kilde : Sigma, Turkey Insight

EU har advart mot å holde valg under unntakstilstand. I fjor ble omtrent all utøvende, lovgivende og dømmende makt overført til presidentembetet, i en omstridt folkeavstemning som ble vurdert som ikke-demokratisk av valgobservatører.

– Siden det fortsatt er unntakstilstand, og siden Erdogan bruker alle statens midler til å drive valgkamp for seg selv, er det meget vanskelig. Det er ikke et rettferdig valg, sier Ince.

Både Ince sine tilhengere og hans presseteam frykter at det også skal bli valgfusk , slik opposisjonen mente at fant sted under valget i fjor.

Korrupsjonsanklager

Dersom Erdogan taper valget lover Ince å gi fra seg noe av makten som presidentembetet fikk. Han vil endre grunnloven på nytt , for å styrke parlamentet, har han lovet i sitt valgkampprogram.

– Det er ikke riktig at pengene til 81 millioner mennesker skal styres av én person. Jeg vil gi budsjettkontrollen tilbake til parlamentet.

Ince lover også å oppheve unntakstilstanden innen 24 timer, og gi domstolene tilbake sin uavhengighet.

Hvis opposisjonen klarer å vinne både presidentmakten og få flertall i parlamentet, så kan det bety korrupsjonsanklager mot president Erdogan.

– Jeg går ikke til valg for å få hevn, men Tyrkia må gjeninnføre rettsstatsprinsipper. Jeg vil at domstolene og justisvesenet skal stå fritt til å straffeforfølge alle. Da kan de anklage Erdogan, på samme måte som de kan anklage meg.

Støttes av de yngre

CHP, som er landsfader Atatürk sitt parti , valgte overraskende Ince som sin kandidat fremfor partileder Kemal Kilicdaroglu. Partiet hevder dette ble gjort som prinsipp, siden det er mot det nye presidentsystemet.

Men Ince er også en helt annen ledertype, langt mer karismatisk. Dersom Erdogan ikke får flertall i første runde, anses Ince som den som har størst sjanse én-mot-én i andrerunden.

CHP har sin velgerbase primært langs kysten og den europeiske delen av Tyrkia. Partiet er populært blant unge velgere, noe som var ganske synlig i Tekirdag.

– Erdogan har ikke styrket økonomien på ekte, han bygger bare veier, men skaper ikke arbeidsplasser. Han gjør ikke landet rikt, han blir bare rik selv, sier studenten Dogukan (19).

– Hvis Erdogan fortsetter å holde på makten, så vil kvinner miste all likestilling, sier kjæresten Simbil (19), som har en T-skjorte med bilde av Atatürk på.

Yeter Koze (59) og Özlem Asrak (55) har med et flagg av Atatürk, og sier at de ønsker landsfaderens prinsipper tilbake.

– Vi vil ha vår frihet tilbake, vi vil vårt ha demokrati tilbake, og vi vil ha jobber til våre unge. Nok er nok, det er «tamam», Erdogan har allerede styrt altfor lenge, sier Özlem.

Dårlig forhold til USA

På ett punkt er Ince helt enig med Erdogan: Han krever kuppanklagede Fethullah Gülen utlever fra USA. Hvis ikke vil han stenge amerikanske soldater ute fra flybasen Incirlik, som er svært viktig for NATO.

Ince og CHP ønsker både sterke allianser og en selvstendig posisjon for Tyrkia.

– Vi har et dårlig forhold til USA nå, men vi har tro på at det kan bli godt igjen. Og vi må få EU-prosessen tilbake på rett spor. Men Tyrkia kan også ha et godt forhold til naboland som Iran og Syria, sier Ince.

PS : CHP står for Det republikanske folkeparti, og styrte Tyrkia fra dannelsen av republikken i 1923 og frem til det første flerpartivalget i 1950. Partiet har aldri vunnet et valg siden, men får jevnt rundt en fjerdedel av stemmene.



1 av 2 VINKER: Tilhengeren i hvit skjorte til venstre i bildet prøver å få øyekontakt med Ince... Foto: NILAS JOHNSEN