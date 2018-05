Fengslede eksministre får nye poster i den katalanske regjeringen

NTB

Publisert: 19.05.18 19:51

UTENRIKS 2018-05-19T17:51:02Z

Catalonias nye president har utnevnt to fengslede eksministre til nye poster i den katalanske regjeringen, i tillegg til to tidligere ministre som er i eksil.

Regionpresident Quim Torra har utnevnt sin regjering via et dekret, men beslutningen kan fortsatt blokkeres av myndighetene i Madrid. Den spanske regjeringen har tidligere insistert på at den nye regjeringen i den omstridte regionen skal være «lovlig og levedyktig». Spanske myndigheter tok kontroll over Catalonia etter at regionen erklærte selvstyre i oktober i fjor.

Torra, som ble valgt av den katalanske regionforsamlingen mandag og tatt i ed torsdag, har pekt ut 13 «rådgivere» til sin nye regjering. Blant dem er Jordi Turull og Josep Rull som for tiden sitter fengslet like utenfor Madrid.

To andre, Toni Comin og Lluis Puig, er i eksil i Belgia, dit de flyktet sammen med den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont. Turull og Rull aksepterte begge nominasjonen i Twitter-meldinger.

Utnevnelsen av Torra markerer slutten på en nesten sju måneder lang periode med politisk uvisshet i den spanske regionen. Puigdemont oppholder seg for tiden i Berlin, der muligheten for en utlevering til Spania vurderes.

