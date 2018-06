KANDIDAT: Nathan Larson (37) ønsker å bli folkevalgt. Foto: Natan Larsons kampanje

Kandidat til kongressen innrømmer å være pedofil

Publisert: 01.06.18 18:00

WASHINGTON, D.C. (VG) I et oppsiktsvekkende intervju svarer Nathan Larson (37), konfrontert med sine pedofile tanker, at han tror «folk er åpne for nye ideer.»

Det er nesten så man ikke tror hva man leser når Nathan Larson, som stiller som kandidat til den amerikanske kongressen, gir sine svar til Huffington Post .

De tar blant annet opp det faktum at han har drevet to nettsider som har fungert som et møtested for blant annet pedofile, og spør om han selv er pedofil, eller om han bare skriver om pedofili.

– Det er en blanding av begge. Det er alltid et snev av sannhet i det folk som overdriver veldig sier, svarer han.

Svaret på oppfølgingsspørsmålet han får, om det er et snev av sannhet i innlegg han har skrevet om incest mellom far og datter og om gjentatte voldtekter av sin ekskone, svarer han «ja», og legger til at det finnes nok av kvinner som har fantasier om å bli voldtatt.

Har datter

Avisen fortsetter med blant annet å spørre om hva han tror velgerne i distriktet han forsøker å vinne i Virginia vil tenke om hans skriverier om pedofili.

– Folk er åpne for nye ideer, er hans svar.

Larson har en tre år gammel datter han ikke har foreldrerett til og i 2015 fikk han besøksforbud mot ekskona. Hun tok senere sitt eget liv. Larson opplyser at han siden har giftet seg på nytt.

Det er kanskje ingen overraskelse at Larson stiller som uavhengig kandidat, all den tid det er vanskelig å se for seg at noen av de politiske partiene ønsker å bli assosiert med en kandidat som dette.

37-åringen jobber til daglig som regnskapsfører i Charlottesville, byen som i fjor sommer ble kjent for at blant annet nazister demonstrerte i gatene.

Larson sier i intervjuet at han tror folk er lei av politisk korrekthet, og at mange ønsker seg en kandidat som er villig til «å si det mange tenker».

Dømt for trusler mot Obama

Ifølge hans kampanje-manifest er kandidaten for at folk skal få eie våpen, han ønsker frihandel, han ønsker at hvite skal overherredømme over andre og han mener altså at barnepornografi og incestuøse ekteskap bør være lovlig.

Videre kaller han Adolf Hitler en helt, mener kvinner er mannens eiendom og at det derfor må være lov å fysisk straffe dem.

Nathan Larson har også tidligere vært i medienes søkelys. I 2009 innrømmet han at han hadde truet med å ta livet av daværende president Barack Obama. Ifølge Washington Post ble han dømt til 16 måneder i fengsel for dette.

Også i 2017 stilte han til valg. Den gang til delstatskongressen i Virginia. Det gikk ikke spesielt bra. Larson fikk ifølge ballotpedia.org bare 1,7 prosent av stemmene.