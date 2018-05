Ett år siden Manchester-terroren: Byen markerer med stillhet og allsang

Publisert: 22.05.18 16:06

Ett år har gått siden 22 mennesker ble drept i et terrorangrep under Ariana Grandes konsert i Manchester.

Hundrevis av mennesker samlet seg tirsdag i katedralkirken i Manchester i England for å markere at et år har gått siden 22 mennesker mistet livet, og flere titalls ble skadet , under terrorangrepet ved Manchester Arena.

Den amerikanske superstjernen Ariana Grande hadde akkurat gått av scenen, da en bombe detonerte rett utenfor konsertlokalet 22. mai i fjor.

Et minutts nasjonal stillhet

Statsminister Theresa May og prins William møtte opp i katedralen og sørget sammen med ofrenes familier tirsdag ettermiddag. Markeringen strømmes på storskjermer til folkemengden på utsiden av kirken.

Klokken 14.30 lokal tid ble det avholdt et minutts nasjonal stillhet i landet for å minnes ofrene.

Dekanen i Manchester, Rogers Govender, tok i mot de fremmøtte i katedralen.

– Folk i ulike trosretninger har kommet sammen for å minnes de som mistet livene sine, og de som har fått livene sine forandret for alltid, sier Govender.

Under minnestunden leste prins William opp en tekst fra Bibelen, og ungdomskoret Halle Youth Choir fremførte låten «Somewhere Over The Rainbow» - en låt som av mange i ettertid har blitt forbundet med Manchester-terroren, etter at Ariana Grande fremførte en tårevåt versjon under minnekonserten 4. juni.

Grande: – Jeg tenker på dere alle

Tidligere tirsdag uttrykte også Ariana Grande selv sin medfølelse på Twitter:

– Jeg tenker på dere alle i dag, og alle andre dager. Jeg elsker dere med alt jeg har, og sender dere all lys og varme som jeg kan gi på denne vanskelige dagen, skriver hun.

Knappe to uker etter terrorangrepet i fjor returnerte Grande til Manchester for å avholde en minnekonsert i solidaritet med ofrene .

Det resulterte i et stjernespekket show, med gjesteartister som Justin Bieber, Miley Cyrus, Black Eyed Peas og Coldplay, som sammen samlet inn over 30 millioner kroner til de skadde, pårørende og etterlatte.

For en måned siden slapp hun også en ny singel om Manchester-terroren .

Gjerningsmannen ble ansett som en «farlig ekstremist»

Gjerningsmannen bak terrorangrepet ble utpekt som 22 år gamle Salman Abedi . Han sprengte seg selv i luften ved utgangen til konsertlokalet i det folk var på vei ut fra konserten.

Abedi var britisk statsborger og hadde bodd i Manchester i minst ti år sammen med familien. Familien skal ha vært bekymret for sønnens stadig mer radikale holdninger, og på et tidspunkt gikk de så langt som å konfiskere passet hans, ifølge The New York Times.

Saeed El-Saeiri, imam ved moskeen Abedi var aktiv i, husker ham som en «farlig ekstremist».

– Han viste meg hatets ansikt etter mine taler om IS. Jeg skjønte at han ikke likte meg. Dette er ikke noen overraskelse, sa imamen til The Telegraph da.