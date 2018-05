1 av 7 DEMONSTRERTE: Støttespillere av den arresterte høyreorienterte aktivisten Tommy Robinson demonstrerte i helgen foran statsministerboligen i Downing Street. Alex Cavendish/NurPhoto via Getty Images

Demonstrasjoner etter at tidligere ytre høyre-leder ble arrestert i Storbritannia

Publisert: 29.05.18 23:07

Den høyreorienterte og antiislamske britiske aktivisten Tommy Robinson ble arrestert for å ha filmet utenfor et rettslokale i Leeds. En påfølgende media-munnkurv har skapt storm i høyreorienterte miljøer.

Robinson, som er grunnlegger av og tidligere leder for den høyreekstreme organisasjonen English Defence League , ble arrestert utenfor et rettslokale i Leeds på fredag. Robinson filmet utenfor lokalet etter en rettssak mot en gruppe menn siktet for seksuelle overgrep og gjengvoldtekt mot mindreårige.

Robinson skal ha livestreamet idet mennene forlot retten. Han skal ha filmet nærmere en time før han ble tatt av politi i nærheten, angivelig for å ha «forstyrret freden». Ifølge Buzzfeed skal Robinson ha ropt i retning de tiltalte, med henvisning til bakgrunnen deres.

Ble dømt til betinget fengsel i 2017

Storbritannia har et strengt lovverk for å rapportere fra rettssaker, med hensikt å hindre påvirkning av domstolsapparatet. Ifølge den britiske påtalemyndigheten er dette særlig gjeldende i tilfeller der man forventer en serie sammenknyttede rettssaker.

Ifølge Buzzfeeds gjennomgang har Robinson en eksisterende dom for å ha brutt denne loven. I mai 2017 filmet han fra rettssalen i forbindelse med en annen overgrepssak, og for dette ble han dømt til tre måneders fengsel for forakt for retten. Dette ble omgjort til 18 måneders betinget fengsel mot at ingen flere slike lovbrudd fant sted.

Årsaken til at Robinson ble pågrepet igjen, er at han brøt villkårene fra denne dommen.

Etter arrestasjonen la en britisk dommer ned forbud mot å rapportere ytterligere om Robinsons sak før overgrepsrettssaken er over. Etter at britiske medier argumenterte mot forbudet, ble imidlertid dette forbudet opphevet, skriver BBC .

Et annet forbud hindrer imidlertid britisk presse i å viderebringe detaljer om saken som Robinson reagerte på, skriver The Guardian .

Storm i ytre høyre-miljøer

Flere høyreorienterte nettsteder og stemmer har brukt hendelsen til å argumentere at britisk presse bedriver sensur.

Arrestasjonen og det påfølgende dekningsforbudet ledet også til at flere hundre av Robinsons støttespillere i helgen demonstrerte utenfor statsministerboligen i Downing Street, skriver Daily Mail . Ingen ble arrestert, men noen av demonstrantene forsøkte å ta seg over gjerdet inn til statsministerboligen.

En underskriftskampanje på nettstedet Change.org, som ber statsminister Theresa May om å løslate Robinson, teller tirsdag formiddag støtte fra nærmere 500.000.

Gerard Batten , parlamentsmedlem og leder for partiet UKIP, deltok på demonstrasjonen og har gått ut offentlig om løslatelse. Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders kaller arrestasjonen en «skam», og sammenligner Storbritannia med Nord-Korea og Saudi-Arabia i en Twitter-video foran den britiske ambassaden i Haag.

Ikke lenger politisk aktiv

Robinson, som egentlig heter Stephen Yaxley-Lennon, ble fremtredende som leder for English Defence League fra 2009. Han forlot organisasjonen i 2013, og uttalte da at han var bekymret over farene ved ytre høyreekstremisme, og at han ikke lenger ville bli assosiert med EDL.

Graham David Macklin i Senter for ekstremismeforskning forteller at Robinson ikke lenger er aktiv politisk, men at han fortsatt har en sterk posisjon i høyreekstreme miljøer som «gatejournalist».

– Han er en kjendis i miljøet, og han har følgere. Det er også lett å se hvorfor hendelsen presenteres slik det gjør, med tanke på at det får internasjonal oppmerksomhet, sier Macklin.

Har fyrt opp høyreorienterte miljøer

– Det er ikke uvanlig å stoppe media fra å rapportere fra denne typen rettssaker, men samtidig kan du argumentere for at det blir et problem. Det tillater disse miljøene å styre dagsorden uten at noen kan komme med et svar. Når sannheten kommer ut, er det ikke så mange igjen som lytter, sier Macklin.

Macklin tror at en slik sak hovedsakelig vil øke Robinsons popularitet.

– Om noe vil det nok bare løfte tilstedeværelsen hans i miljøet enda mer. Han får stor internasjonal oppmerksomhet blant ytre høyre, og samtidig vil følgerne hans fortsatt være der, sier han.