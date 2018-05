MØTES: Ordkrigen mellom Trump og Kim har tidvis vært knallhard, men snart skal de to møtes til samtaler. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

Singapore trolig møtested for Trump og Kim

Publisert: 07.05.18 07:19 Oppdatert: 07.05.18 07:47

Ifølge sørkoreanske medier skal møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un skje i Singapore i midten av juni.

På fredag uttalte USAs president Donald Trump at sted og tid for møtet mellom ham og Nord-Koreas president Kim Jong-un er bestemt.

Den sørkoreanske avisen Chosun Ilbo, som er landets største dagsavis, skriver at møtet skal finne sted i Singapore i midten av juni.

Også nyhetsbyrået Yonhap melder at Singapore er det mest aktuelle stedet for samtalene.

Kritikk før møte

I slutten av april uttalte Trump at han ser for seg «to eller tre» steder som er aktuelle for et møte mellom ham og Kim.

CNN skrev i april at møtet mellom de to trolig vil skje i Singapore eller Mongolia.

I helgen rettet det nordkoreanske regimet hard kritikk mot USA, og avviste at det er sanksjoner og politisk press som har fått dem til forhandlingsbordet.

– USA provoserer Nord-Korea med vilje, på et tidspunkt der det går mot fred og forsoning på Koreahalvøya, sier en talsperson for det nordkoreanske utenriksdepartementet til det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Det har blitt spekulert i om møtet vil finne sted allerede i mai, men det ser nå altså ut til at det blir i juni.

Hong Kong-avisen South China Morning Post skriver at det er mulig at utsettelsen skyldes at USA vil vente til etter at G9-toppmøtet, som inkluderer Japan og USA, er avholdt. Toppmøtet avholdes i Canada 8. og 9. juni.

Møttes i slutten av april

27. april møtte Kim Sør-Koreas president Moon Jae-in i Panmunjom i den demilitariserte sonen mellom de to landene.

De to statsoverhodene signerte under toppmøtet en erklæring som tar sikte på full atomnedrustning på koreahalvøya.

Moon og Kim la i forbindelse med samtalene til at de håper at krigen avsluttes innen året er omme, og at de fremover vil forsøke bedre forholdet mellom de to landene ved å arrangere kulturarrangementer.

Fredag stilte Nord-Korea klokken en halvtime frem slik at landet er på linje med sin nabo i sør.

– Tidsjusteringen er det første praktiske skrittet som er tatt etter det historiske toppmøtet mellom nord og sør for å fremskynde prosessen med å forene nord og sør, sier en nordkoreansk embetsmann, ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.