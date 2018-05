TALER: Rudy Giuliani, her på Iran Freeedom Convention i Washington 5. mai. Foto: Joshua Roberts /REUTERS

Giuliani: Flere kvinner kan ha fått betalt «om nødvendig»

Andre kvinner enn pornostjernen Stormy Daniels kan ha mottatt penger for å tie om forhold til Donald Trump, ifølge presidentens advokat Rudy Giuliani.

I et intervju på ABCs «This Week» søndag kveld sier Giuliani at han ikke har kjennskap til andre utbetalinger fra Trumps tidligere advokat Michael Cohen, men at han likevel ikke kan utelukke at det har skjedd.

– Jeg tror at hvis det var nødvendig, så ja, sa Giuliani under intervjuet.

Cohen, som i lang tid var Trumps personlige advokat, er under etterforskning etter at han betalte 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Daniels hevder betalingen ble gjort for at hun skulle holde tyst om et seksuelt forhold hun skal ha hatt til Trump i 2006.

Giuliani har flere ganger sagt at han er helt sikker på at pengene ikke var brudd på reglene for valgkampfinansiering, noe flere eksperter har hevdet.

– Avtalen med Michael Cohen var, så vidt jeg kjenner til, en mangeårig avtale om at Michael Cohen tar seg av situasjoner som denne og av og til får betalt for det, sa Giuliani om betalingen ifølge CNN.

Selv uttalte Trump fredag at alt Giuliani har sagt om utbetalingen, er feil.

– Det er blitt sagt feil, eller mediene har gjengitt det feil, sa Trump da han ble konfrontert med anklagene.

