HISTORISK: Nord-Koreas leder Kim Jong-un hilser her på Sør-Koreas nasjonal sikkerhetsrådgiver Chung Eui-yong. Foto: Yonhap via Reuters

Møtene mellom Sør-Korea og Nord-Korea: – Det betyr kolossalt mye

Publisert: 06.03.18 01:57 Oppdatert: 06.03.18 05:15

For første gang på ti år er en høytstående delegasjon fra nabolandet på plass i Nord-Korea. Forsker håper dette er skritt i retning mot en fredeligere tone.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un spiste mandag en fire timers lang middag med ledere fra Sør-Korea . Ifølge det statlige byrået KCNA skal Kim blant annet ha uttrykt et ønske om å «skrive ny historie om nasjonal gjenforening».

– Han hadde en åpenhjertig samtale med regjeringsdelegasjonen fra sør om problemene som har oppstått i forsøket på å bedre nord-sør-forholdet og sikre fred og stabilitet på halvøya, heter det.

Fakta Korea-konflikten: 1945: Korea, japansk koloni siden 1910, blir etter andre verdenskrig delt i en russisk okkupasjonssone i nord og en amerikansk i sør.

1948: Okkupasjonssonene omdannes til to uavhengige stater.

25. juni 1950: Korea-krigen begynner med at nordkoreanske styrker går inn i Sør-Korea for å tvinge fram en gjenforening av landet.

27. juni 1953: Korea-krigen avsluttes med en våpenhvile, som aldri er etterfulgt av en fredsavtale.

1972: Nord- og Sør-Korea undertegner en intensjonserklæring om fredelig gjenforening, men 45 år senere er konflikten fastlåst.

Nord-Korea, som har 24 millioner innbyggere, ledes i dag av Kim Jong-un. Hæren er den femte største i verden med én million soldater.

Nord-Korea er et fattig land som nærmest er fullstendig isolert internasjonalt. Nordkoreanernes viktigste handelspartner er Kina.

Nord-Korea har pådratt seg det internationale samfunnets vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse programmene, noe ledelsen i hovedstaden Pyongyang nekter å etterkomme.

En lang rekke internasjonale sanksjoner er innført mot Nord-Korea for å presse landet til å oppgi sine våpenprogrammer. Kilde: NTB

Under middagen skal delegasjonen også ha levert et personlig brev til Kim fra den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in. Ifølge CNN er dette første gang en sørkoreansk delegasjon har satt fot i hovedbygningen til Koreas arbeiderparti i Pyongyang.

Mandagens samtaler var begynnelsen på et to dager langt opphold, hvor flere møter står på agendaen.

– Det betyr kolossalt mye. Det er ikke bare det første møtet på et tiår, men det er første gang på lenge det ikke bare er de diplomatiske kreftene som står bak møtet, men lederne på høyt plan, påpeker Geir Helgesen, seniorforsker ved og direktør for Nordisk institutt for Asiastudier ved Universitetet i København.

Sør-Koreas president fortsetter den gode tonen som ble skapt under de olympiske vinterlekene, da de gikk under samme flagg på åpningsseremonien og blant annet stilte med samlet ishockeylag. I OL-byen møtte han blant annet Kims søster Kim Yo Jong, som også var på plass under mandagens middag.

– Det er de olympiske lekene som har gjort at dette er mulig, sier Helgesen og legger til:

– Disse møtene har stor betydning for befolkningen på til sammen 75 millioner mennesker, som håper på at spenningen i området blir dempet.

Hardkokte motsetninger

Den sørkoreanske delegasjonen består blant andre av etterretningssjef Suh Hoon. Før avreise fra Seoul uttalte den sørkoreanske delegasjonens leder Chung at han skulle frembringe et budskap fra Moon om viktigheten av å gjøre Korea-halvøya atomvåpenfri og å oppnå varig fred.

– Vi planlegger omfattende diskusjoner om fortsettelsen av samtalene mellom våre to land og betingelser for å opprette dialog mellom Nord-Korea og verdenssamfunnet, inkludert USA, sa Chung før avreise.

Nord-Korea-ekspert Helgesen påpeker at landene er «to hardkokte motsetninger» og håper derfor de ikke starter med de vanskeligste temaene.

– Jeg håper at de ikke starter med noe veldig kontroversielt. Da er forhandlingene i fare for å bli avbrutt før det i det hele tatt har kommet ordentlig i gang. Samtidig kan ikke Sør-Korea komme tilbake og si at «maten var god». De må komme med noe med mer hold i.

– Sørkoreanerne blir provosert

USA er Sør-Koreas viktigste allierte. Samtalene blir sett på en utfordring for den amerikanske presidenten, Donald Trump. Han har vært helt klar på at det ikke kommer på tale om forhandlinger før Nord-Korea har gått med på å avvikle sitt atomprogram.

Helgesen mener det er bra at Sør-Korea trosser sin store allierte USA.

– Under Trump har militær konflikt vært et stadig tema. Sørkoreanerne blir provosert av at USAs president snakker så kaldblodig om en eventuell krig. Det er regnet på at omtrent 20000 vil bli drept i døgnet hvis Nord-Korea begynner å skyte mot sør. De har nå sagt at nok er nok og starter samtalene uavhengig av hva Trump mener om saken.

Etter planen skal regjeringsdelegasjonen brife amerikanerne om møtet med det nordkoreanske regimet når de har vendt hjem. Helgesen håper ikke Trump vil stikke kjepper i hjulene for den fredeligere tonen mellom nord og sør.

– Dette er første skritt. Det har vært mange lignende skritt, men så har det stoppet opp. Vi kan håpe at det vil gå videre denne gangen. Derfor er det viktig at resten av verden støtter at de prøver å finne en løsning, sier Helgesen.