Svensk VM-utøver frøs i hjel etter kajakkdrama

Klamret seg til vennens kajakk i iskaldt vann

(VG Nett) Etter 45 minutter i det iskalde vannet i innsjøen Vänern sto ikke livet til multisport-stjernen Jonas Rappe (36) til å redde.

Etter at Rappes kajakk ble veltet av en bølge og sank klamret han seg til vennens fartøy mens han forsøkte å padle dem begge i land.

- Jeg sa til Jonas at han skulle holde fast i min kajakk, sier vennen til aftonbladet.se .

Da var de en kilometer fra land.

- Ble bare svakere

Da også vennens kajakk veltet senere prøvde de to å svømme sammen mot land mens de brukkte den veltede kajakken som flyteelement.

150 meter fra land klarer vennen å få Rabbe opp på et lite skjær, men da er det allerede for sent.

- Jonas ble bare svakere. Da vi var 500 meter fra land måtte jeg låse fast armene hans ved sittegropen, sier vennen.

- Var som en bror

Rabbe deltok i VM i multisport så sent som i fjor. Multisport er en utholdenhetsidrett der utøverne gjerne både padler, løper og sykler. En konkurranse kan pågå over flere dager.

Rabbe blir lagt i le for vinden på skjæret mens vennen svømmer videre mot land for å ringe etter hjelp.

Da redningsmannskapene kom frem var han ikke bevisst, men kunne føle smerte.

På lørdag morgen ble Rabbe konstatert død.

- Det er forferdelig tungt akkurat nå. Jonas var som en bror for meg. Men jeg vil fortelle, både for Jonas' skyld og for sportens: Jeg vil ikke at folk skal tro vi er noen våghalser. Vi er seriøse og trener mellom fem og femten økter i uken, sier vennen.