ANGSTANFALL: Valérie Bacot (med gult skjerf) avbildet på vei til retten torsdag. Foto: Laurent Cipriani / AP

Prøves for drap på overgriper – besvimte i retten

Franske Valérie Bacot (40) besvimte i retten etter at aktor la ned påstand om fem års fengsel for drapet på ektemannen som først var hennes stefar.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Svært mange brutale detaljer har kommet fram i rettssaken mot Valérie Bacot i Bacot i Chalon-sur-Saône i Frankrike denne uken.

Hun ble i oktober 2018 siktet for et drap som fant sted i mars 2016. Mannen som ble skutt i nakken, Daniel Polette, var da Bacots ektemann – og hallik.

Han var tidligere hennes stefar og var dømt for å ha forgrepet seg mot henne fra hun var 12–13 år gammel.

Besvimte i retten

Fredag la aktor Eric Jallet ned påstand om fem år fengsel, hvorav fire betinget med tvungen behandling. Om dommeren og juryen følger begjæringen, kan Bacot bli satt fri. Hun har allerede sittet et år i varetekt i påvente av rettssaken.

NØDHJELP: SAMU er den franske ambulansetjenesten Service d'Aide Médicale d'Urgence. her utenfor retten fredag. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Da påstanden kom, kollapset Bacot i tårer ifølge Le Parisien.

– Det svimlet for henne, hun fikk et angstanfall, sier en av advokatene hennes, Nathalie Tomasini.

Bacot fikk hjelp av nødetatene på stedet og rettsmøtet ble utsatt. Ifølge en talsperson for støttegruppen kom Bacot til bevissthet igjen og rettssaken fortsatte.

FREDAG: Det er ventet en dom i saken fredag. Her ankommer Bacot retten omgitt av slektninger og journalister. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Ifølge Ouest France kollapset den tiltalte da aktor ba om at hun ikke skulle bli fengslet igjen og sa det var formildende at hun var et offer for mannen som solgte henne og misbrukte henne.

les også Drepte stefaren hun ble voldtatt av og giftet seg med

Hun har tidligere tilstått at hun drepte ektemannen, og har forklart at hun var redd for at han ville begynne å selge datteren som da var 14.

Bacot risikerte livstid i fengsel. En dom er ventet i løpet av fredagen.

Et voldelig forhold

Daniel Polette satt i fengsel i flere år for overgrepene mot den unge Bacot, men etter å ha sonet straffen flyttet han inn med moren hennes igjen og voldtok Valérie på ny. Hun ble gravid som 17-åring og flyttet sammen med den 25 år eldre mannen og fikk etter hvert fire barn med ham.

ADVOKATER: Nathalie Tomasini er en av advokatene som representerer Bacot. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Bacot har beskrevet et forhold med vold, voldtekt, dødstrusler og hvor Polette etter hvert tvang henne til sexarbeid. Han skal ha overvåket henne med kunder og gitt henne instruksjoner via en mikrofon i øret.

– Jeg gjorde alltid det han ba meg om, har hun forklart i retten.

En psykiater hevdet i retten torsdag at Bacot led av mishandlet kvinne-syndrom og hadde svekket dømmekraft, ifølge Le Figaro.

Ifølge Le Parisen saksøkte Bacots advokater tirsdag staten for «grov uaktsomhet» for ikke å ha fulgt opp varsler om vold og misbruk.

Her kan du lese mer om tegn på partnervold og måter å få hjelp på.