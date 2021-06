BRANT TIL GRUNNEN: Sacred Heart Church ved Penticton i British Columbia brant ned natt til mandag 21. juni. Foto: James Miller / Penticton Herald

Mistenkelige kirkebranner etter sjokkfunn i urfolksområder i Canada

Levninger etter nesten 1000 barn har blitt funnet ved tidligere internatskoler for urbefolkningen i Canada. Nå har fire katolske kirker i urfolksområder brent ned.

Av Pernille Solheim

Publisert:

To av kirkene skal ha blitt satt fyr på lørdag morgen – med én times mellomrom. Begge kirkene ligger i Canadas vestligste provins British Columbia.

Politiet beskriver kirkebygningene som totalskadet, ifølge BBC.

21. juni brant ytterligere to katolske kirker ned. Kirkebrannene sammenfalt med Canadas nasjonale urfolksdag.

Brannene lørdag kommer etter torsdagens sjokkfunn av 751 umerkede gravplasser ved Marieval Indian Residential School, en internatskole for urbefolkningen i Canada.

I mai ble det også gjort funn av levninger etter 215 skolebarn ved romersk-katolske Kamloops Indian Residential School, som var i drift fra 1890 til 1978.

Blant dem var barn helt nede i treårsalderen.

Politiet betegner kirkebrannene som mistenkelige, og de jobber nå med å finne ut om det er sammenheng mellom dem.

– Etterforskningen av tidligere branner og disse to nye pågår, og det er ikke gjort arrestasjoner eller siktelser, sier politibetjenten Jason Bayda fra det føderale politiet i en uttalelse, ifølge BBC.

MASSEGRAV: Torsdag ble det gjort funn av 751 umerkede graver ved Marieval Indian Residential School i Saskatchewan i Canada. Foto: GEOFF ROBINS / AFP

De statsfinansierte internatskolene ble drevet av religiøse grupper, flere av dem av Den katolske kirke, på 1800- og 1900-tallet. De rundt 130 skolene var obligatoriske for barn tilhørende Canadas ulike urfolksstammer, med et mål om å assimilere urbefolkningen.

Barna måtte konvertere til kristendom og ble nektet å snakke sine egne morsmål.

Fra 1863 til 1998 ble mer enn 150.000 barn fra urbefolkningen tatt fra sine familier og fraktet til slike skoler rundt om i landet, ifølge BBC.

En kommisjon nedsatt for å avdekke følgene av praksisen, fant at et stort antall barn aldri returnerte til familiene sine.

215 SKOLEBARN: Et minnesmerke ble satt opp ved Kamloops Indian Residential School etter funn av levninger av 215 tidligere elever. Foto: COLE BURSTON / AFP

Regjeringen i Canada har formelt beklaget praksisen og innrømmet at det foregikk utbredt fysisk og seksuell vold mot barna ved skolene.

– Sammen må vi erkjenne sannheten, lære av fortiden og sammen gå forsoningens vei, sa Canadas statsminister Justin Trudeau i forbindelse med funnet av de umerkede gravene torsdag.

Urfolksgrupper i landet har bedt myndighetene om granskning av tidligere skoler for urfolk.