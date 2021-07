Elsket og hatet Forrige uke holdt Vladimir Putin sin årlige direktesending der han svarer på spørsmål fra innbyggerne. Russlands unge er splittet i synet på landets sterke leder. Av Jostein Matre Publisert 04. juli, kl. 23:41 ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL / SPUTNIK POOL Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Vladimir Konkin (20) mener hans eget liv er et bevis på presidentens gode jobb , mens Vladislav Kolesnikov (21) sier til VG at Putin er en autoritær hersker. Neste side (3) Forrige side (1)

En ekspert sier den russiske presidentens popularitet blant folket er «ganske uslitelig» , og tror han blir sittende så lenge han selv ønsker. Alexei Druzhinin / TT NYHETSBYRÅN Neste side (4) Forrige side (2)

Unge i Russland strides om Putin

VG har stilt to russiske studenter syv spørsmål om livet i Russland, politikken i landet og selvsagt Vladimir Putin. De to er rykende uenige.

Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

FØLGER MED: En ung mann følger Putins TV-sendte spørsmålsmarathon med innbyggerne fra T-banen i Moskva. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

20-åringen Vladimir Konkin er født og oppvokst i Moskva. Han bor fremdeles i storbyen hvor han studerer internasjonale relasjoner ved Russlands statsuniversitet for humaniora.

Det samme gjør 21-åringen Vladislav Kolesnikov, som er oppvokst i den betydelig mindre byen Lipetsk, et stykke sør for hovedstaden.

Etter å ha sett hva de svarer kan du lese Russland-ekspert Helge Blakkisruds vurdering av hvorfor Vladimir Putin, som denne uken svarte på befolkningens egne spørsmål, fremdeles er veldig populær i Russland og hvorfor han kanskje begynner å miste litt taket på de yngste.

Hvordan synes du forholdene i Russland er i dag?

Vladimir:

Jeg er fornøyd med utviklingen. For å nevne noe som angår meg i hverdagen, så vil jeg si at utdanningssystemet har tatt store steg fremover og jeg er fornøyd med hvor raskt digitaliseringen skjer.

Vladislav:

Landet er midt i en økonomisk stagnasjon. Veksten i økonomien er avhengig av de politiske interessene til de som sitter i regjeringen. Jeg synes ikke potensialet som er i landet for at økonomien skal vokse blir brukt.

ANTI-PUTIN: Vladislav Kolesnikov forteller at han ikke ser nyheter på russisk TV, men at han hovedsakelig får nyheter fra moderne russiske uavhengige internettmedier og internasjonale kilder. I tillegg leser han store, russiske aviser for å få nyhetene fra et annet perspektiv. Foto: privat

Kan du beskrive hvordan du oppfatter Vladimir Putin som leder av Russland?

Vladimir:

Jeg stoler på ham, og jeg er ikke alene om det. Selv om kritikere ofte hevder at det foregår valgjuks mener jeg at det er umulig å få så stor oppslutning ut av ingenting. Faktum er at folk støtter ham.

Vladislav:

Han er en autoritær hersker, som forsøker å styre alt selv. Etter min mening lover han mye han ikke oppfyller.

PRO-PUTIN: Vladimir Konkin forteller at han får sine nyheter stort sett fra internett. Der leser han både regjeringsvennlige nyhetsaviser og regjeringskritiske aviser styrt fra utenfor Russland. I tillegg besøker han flere internasjonale nyhetsnettsider som BBC News. Foto: Privat

Putin har et sterkt grep om makten i Russland. Hvorfor tror du det er slik?

Vladimir:

I et så mulitnasjonalt og mulitreligiøst land som Russland, tror jeg det er viktig for Putin å være en sterk leder.

Vladislav:

Fordi det politiske systemet i Russland har utviklet seg på en slik måte at dersom han mister jobben, så tror jeg omgangskretsen hans risikerer å miste veldig mye.

Kritikere mener han ikke styrer landet på demokratisk vis. Hva mener du?

Vladimir:

Ifølge grunnloven er alle russere sikret demokratiske rettigheter. Noen av disse rettighetene blir dessverre iblant brutt. Det skjer overalt, ikke bare i Russland. Målet må være å sikre at slikt ikke skjer, men jeg tror ikke at alt kan bli kontrollert fra toppen av bare én person.

Vladislav:

Jeg mener han har brukt mange ulike ikke-demokratiske metoder for å beholde makten. For eksempel uærlige valg og sentraliseringen av makt til seg selv. Det finnes ikke et maktfordelingsprinsipp og alle institusjoner er 100 prosent lojale til presidenten. I tillegg har han brukt politiske represalier mot den virkelige opposisjonen og betrodde stillinger til sine venner.

ARRESTERT: En ung kvinne blir pågrepet under en demonstrasjon til støtte for opposisjonspolitikeren Alexej Navalnyj tidligere i år. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Kritikere mener det ikke finnes en reell opposisjon i Russland. Er du enig?

Vladimir:

Jeg er enig i det, men jeg vil ikke umiddelbart skylde det på regjeringen, eller presidenten. Det finnes noen opposisjonelle politikere som ikke gjør noe annet enn å kritisere regjeringen. De har ingen planer, løsninger, eller konstruktiv agenda. Da blir de for meg heller ingen reell opposisjon.

Vladislav:

Ingen av partiene i nasjonalforsamlingen er i realiteten opposisjonelle. De stemmer alltid med Putins parti. Derimot mener jeg det er en reell opposisjon utenfor nasjonalforsamlingen. Dessverre står ikke den samlet. Dessuten blir de aktivt motarbeidet av myndighetene, som vedtar lover som bokstavelig talt tar dem ut av politikken ved å erklære dem som ekstremister. Det er jo Alexej Navalnyj et eksempel på.

les også Bruker TikTok mot Putin

Hvordan ser du på Putins popularitet blant den yngre generasjon russere?

Vladimir:

Det er et populært narrativ i vestlige medier å si at Putin er lite populær blant de unge, men jeg kjenner mange mennesker som er av en annen oppfatning.

Vladislav:

Jeg tror han har mindre støtte i den yngre generasjonen enn i noen annen aldersgruppe.

Til slutt: Hvorfor liker du / liker du ikke Putin?

Vladimir:

Jeg bedømmer ham ut ifra det som påvirker meg direkte. Det jeg ser er for eksempel gratis utdanning av høy standard og et godt helsevesen, som også er gratis. For meg er alt dette rett og slett presidentens fortjeneste. Han er ikke perfekt, men det er det jo ingen som er.

Vladislav:

Jeg liker ikke det faktum at han har hatt makten så lenge. Jeg liker ikke at han ser fiender av staten overalt. Og jeg liker ikke at han har bygd et system med svake statlige institusjoner, der vi ikke kan oppnå økonomisk vekst over et visst nivå.

HEST ER BEST: Mange husker bildene av Vladimir Putin ridende på hest i bar overkropp i Sibir i 2009. Foto: RIA Novosti / REUTERS

Ekspert: Kriser biter ikke på Putin

Seniorforsker Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) beskriver Putins popularitet som «ganske uslitelig» med tanke på at han mer eller mindre har sittet med makten siden årtusenskiftet. I løpet av de 21 årene har han knapt vært under 60 prosent i målinger der folk blir spurt om de mener han gjør en god jobb, eller ikke.

– Russland har vært gjennom mange kriser i den perioden, men de har i begrenset grad påvirket oppslutningen om Putin. En fersk måling viser at 2 av 3 fortsatt mener han gjør en god jobb, forteller Blakkisrud.

Russland-eksperten forklarer hvordan det kan ha seg at kriser ikke biter på Putin med at han var heldig med tidspunktet han først kom inn som president på. 90-tallet var preget av kaos og katastrofale økonomiske tider i Russland. I det han overtok startet pilene å peke oppover. De første åtte årene han var president opplevde russerne en kraftig velstandsøkning, som gjorde ham elsket blant mange.

– Det har gitt ham posisjonen som mannen som brakte Russland tilbake fra knestående til å på ny bli en internasjonal stormakt, sier Blakkisrud.

FORSKER: Helge Blakkisrud ved Nupi. Foto: Christopher Olssøn

Færre yngre liker ham

Og til tross for at ting har vært vanskeligere etter at Putin kom tilbake som president i 2012 - etter fire år som statsminister - med svak økonomisk utvikling, internasjonale sanksjoner mot landet og ulike konflikter har ikke populariteten dalt.

– En viktig årsak til dette er at Putin allerede tidlig sørget for å marginalisere mulighetene for opposisjonen til å vinne frem. Han styrket presidentembetet, tok kontroll over de viktigste nyhetsmediene og innførte en rekke institusjonelle og juridiske hindringer for opposisjonen, forklarer eksperten.

Ting som gjør ham hatet blant de som ønsker forandring. Blant disse er stadig flere yngre.

En meningsmåling fra det uavhengige Levada-senteret gjort i februar i år viste at en økende andel yngre var misfornøyd med jobben han gjør. Halvparten i gruppen 18-24 ga ham godkjent. Det var betydelig færre enn bare et år tidligere.

– Det hele er egentlig snakk om to litt motstridende trender, sier Blakkisrud.

BLE PRESIDENT: Vladimir Putin avbildet under innsettelsen som president 7. mai 2000. Bak ham står hans forgjenger Boris Jeltsin, som få unge russere i dag husker. Foto: ITAR-TASS

«Putin-generasjonen»

Seniorforskeren forklarer at de under 30 år på mange måter utgjør en «Putin-generasjon». De har vokst opp med ham, de har hørt historiene om ham som Russlands redningsmann, og de kjenner egentlig ingen annen virkelighet enn at Putin er Russlands sterke mann. Det gjør at det kan være vanskelig å se for seg noen andre ved makten, mener Blakkisrud.

Samtidig er en retningsforandring iferd med å skje. Det skyldes særlig medieutviklingen.

– Tidligere har russerne fått sin informasjon fra statskontrollert TV, eller regime-vennlige TV-selskaper. Men «Putin-generasjonen» er et mye mer ikke-lineært mediepublikum. De bruker andre kanaler enn de regimet stort sett har prioritert og kontrollert, for å holde seg oppdatert, først og fremst internett og sosiale medier.

Egentlig skulle Vladimir Putin gått av i 2024. Slik blir det ikke etter at han fikk endret grunnloven i fjor, og i prinsippet nå kan sitte helt frem til 2036.

– Han har tatt full regi. Det er ingenting som tyder på at han skal miste makten før han selv bestemmer seg for å gå av, sier eksperten.