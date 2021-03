AL-ROJ-LEIREN: VG var tirsdag i nordøstlige Syria, i Al-Roj-leiren. En ansatt fra Leger uten grenser ble drept i Al-Hol-leiren litt lenger sør i landet. Foto: Kyrre Lien, VG

Ansatt i Leger Uten Grenser drept i al-Hol-leiren

OSLO/SYRIA (VG) En av Leger Uten Grensers ansatte ble i februar drept i teltet sitt i al-Hol-leiren i Syria.

Av Stella Bugge , Kyrre Lien og NTB

Den ansatte ble ifølge organisasjonen drept 24. februar da han var sammen med familien sin i leiren.

– Vi får ikke oppgi identiteten til vår kollega ut av respekt for familien og privatlivet, sier Silje Grytten kommunikasjonssjef i Leger uten grenser i Norge, til VG.

– Vi prøver å skaffe en bedre forståelse av situasjonen og omstendighetene rundt vedkommendes død. Leger Uten Grenser støtter familien i denne vanskelige tiden, og vi sender våre tanker til vår kollegas familie og venner, sier Leger Uten Grensers beredskapssjef i Syria, Will Turner, i en pressemelding.

Tre dager senere døde det fire år gamle barnet til en annen av organisasjonens medarbeidere i en brann under et bryllup i al-Hol. Brannen skal ha blitt utløst av et en dieselvarmer ved et uhell ble veltet.

Flammene spredte seg til nærliggende telt og minst syv mennesker mistet livet. Rundt 30 personer ble skadet i brannen, deriblant tre personer som jobbet for Leger uten Grenser og flere av deres familiemedlemmer.

Al-Hol huser blant annet enker, hustruer, barn og andre familiemedlemmer til IS-krigere. Flertallet er irakere og syrere, men det er rundt 10.000 mennesker som kommer fra 57 andre land. Leger Uten Grenser anslår at to av tre av dem som bor i leiren, er barn.

Leiren kontrolleres av lokale myndigheter og sikkerhetsstyrker, som hindrer de fleste i å forlate leiren. Sikkerhetssituasjonen i al-Hol-leiren har ifølge organisasjonen forverret seg de siste to årene, mens det i år har forverret seg ytterligere.

SYRIA: VG er tirsdag i nordøstlige Syria. I dag ble det kjent at en ansatt fra Leger uten grenser ble drept i Al-Hol-leiren litt lenger sør i landet. Foto: Kyrre Lien, VG

VG var tirsdag ettermiddag i en av de andre interneringsleirene i Syria, Al-Roj.

Den huser 2000 kvinner, i motsetning til Al-Hol som huser omkring 60.000.

Situasjonen i Al-Roj-leiren var tirsdag rolig, med barn som lekte mellom teltene og småprat mellom teltene. Lederen for leiren, Nura Abdo, forteller til VG at det er en krevende situasjon de står i.

– Situasjonen her og mot Al-hol kan ikke sammenlignes. I den leiren har de store problemer og det er farlig der, mens her har vi gode fasiliteter. Men det at vi må huse disse IS-kvinnene er en stor belastning for oss kurdere. Det er en byrde, for ingen vil ha dem. Vi ønsker at alle land, også Norge, skal hente sine kvinner og barn hjem igjen, forteller leder for Al-Roj-leiren, Nora Ehmed.