Utdanningsminister Henrik Asheim Foto: Hanna Thevik

Studentskandalen: Asheim krever svar fra polske myndigheter

Utdanningsminister Henrik Asheim ber polske myndigheter forklare seg om skandalen ved det medisinske universitetet i Gdansk, der mange norske studenter går.

Av Kari Aarstad Aase

Publisert: Nå nettopp

Sist uke skrev VG om et lydopptak som avslørte en professor ved det medisinske universitet i Gdansk, som snakket med to kolleger etter at de var ferdige med en digital forelesning:

Professoren fortalte sine kollegaer hvordan han har utviklet et system for å stryke flest mulig studenter.

I samme opptak forteller han hvor innbringende dette er for universitetet.

Det medisinske universitetet i Gdansk Foto: Privat

Ambassadøren fått oppdrag

Nå ber utdanningsminister Henrik Asheim polske myndigheter om å forklare seg.

– Jeg mener det er viktig at norske myndigheter offisielt uttrykker vår bekymring for behandlingen av studentene våre, og får informasjon direkte om hvordan disse påstandene følges opp, sier Asheim til VG.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har bedt Norges ambassadør i Polen om å ha et møte med det polske departementet for høyere utdanning og forskning.

Asheim mener det først og fremst er lokale myndigheter som må gjøre disse undersøkelsene.

– Derfor er jeg glad for at min polske kollega har vært tydelig på at dersom dette stemmer så er det uakseptabelt. Jeg håper polske myndigheter kommer til bunns i saken raskt, sier utdanningsministeren.

les også Polsk professor i lydopptak: Stryker utenlandske studenter

Forteller om uredelig praksis

Etter at VG omtalte saken, har det kommet mange henvendelser fra både nåværende og tidligere studenter som forteller om det de opplever som uetisk og uredelig praksis ved det medisinske universitetet i Gdansk.

De forteller at utenlandske studenter strykes langt oftere enn polske studenter.

– Da jeg tok anatomieksamen det første studieåret, var det bare om lag 10 prosent av de norske studentene som fikk bestått på første forsøk, forteller Henriette N. Thommessen

Hun ble uteksaminert som lege ved det samme universitetet i 2014. Det var professor Janusz Morys, som nå er avslørt i lydbåndopptaket, som underviste henne i anatomi.

Henriette Thommesen mottar sitt eksamensbevis fra professor Janusz Morys Foto: Privat

Eksamen med ingen riktige svar

Hun forteller om flere tilfeller av «multiple choice»-eksamen, der ingen av svaralternativene var riktige.

Thommessen sier hun aldri ville turt å uttale seg om dette mens hun studerte. Nå føler hun det er hennes plikt å si fra, og å støtte de studentene som fortsatt rammes.

Både universitetets ledelse og studentforeningen har uttalt seg etter skandalen. Foto: Privat

– Det opptaket som nå er blitt kjent, illustrerer et system hvor det ikke holder å være god nok for å stå. Det vil alltid være noen som ikke klarer studiene, uansett hvor man går. Men det som skjedde og tydeligvis skjer i Gdansk, handler om at du ikke har en sjanse uansett hvor flittig student du er, hvis de første har bestemt seg, sier hun.

Hun påpeker at kulturen i Polen er veldig annerledes enn i Norge.

– Hvis studenter skal klage på eksamen, går klagen til den samme personen som siden er sensor på muntlig eksamen og dermed ansvarlig for karaktersettingen. Det er jo ikke rart man ikke tør å si fra da, sier Thommesen.

Hun strøk selv i anatomi på første forsøk. Man får totalt tre sjanser til før man eventuelt må gå et år om igjen. Et år som koster ca. 25.000 kroner ekstra.

Ledelsen ved universitetet, med den omtalte professor Janusz Morys i midten. Foto: Privat

Professoren avviser påstandene

I lydopptaket fortalte professor Morys om noe han kalte «Morys fond», som besto av pengene de studentene som måtte gå om igjen, betalte.

VG har forsøkt å komme i kontakt med professor Janusz Morys uten å få svar.

Til NRK sier han:

– Når studentene ikke leser hele året, så lærer de ikke noe og de kan heller ikke forvente å stå.

Morys forteller at 90 prosent av de polske studentene består samme eksamen. Når så mange norske studenter stryker er det fordi de er faglig svakere og dårligere forberedt.

Han tilbakeviser alle påstander om at studenter strykes med vilje. Ifølge den tidligere rektoren ved universitetet, finnes det også et system hvor studenter kan klage på eksamen og på annen urettferdig behandling.