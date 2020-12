KAPPLØP: Flere selskaper er nå i sluttfasen for utviklingen av en coronavaksine. Foto: Gisle Oddstad

Ny vaksine i godkjenningsprosessen for EU og Norge

En fjerde vaksinekandidat, kandidaten til Johnson & Johnson, er tatt opp til vurdering i EU-systemet.

Oppdatert nå nettopp

Det melder EMA (Det europeiske legemiddelbyrået) tirsdag.

– Vi må jo si at dette er en gledens dag når det gjelder vaksiner mot covid-19. Med at vi nå har selskaper to som har søkt om betinget godkjenning, og enda en som kommer inn under under vurdering, sier fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Fra før er tre vaksinekandidater under det som kalles en «rolling review» i EU-systemet: Vaksinekandidatene til Moderna, Pfizer/BioNTechs og Oxford. De to førstnevnte har kommet så langt i prosessen at de har søkt om en såkalt betinget godkjenning i Europa, og sendt inn sine siste pakker med data til vurdering.

EMAs anbefaling om Pfizer-vaksinen kan komme senest den 29. desember.

Den nye vaksinen som nå tas opp for vurdering, er en av de seks som Norge kan få tilgang til gjennom EU-alliansen dersom den ender med å bli godkjent.

Trykk på den enkelte vaksinen for å lese mer om den:

Hva betyr «rolling review»? EMA tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land. For å få prosessen til å gå raskere, kan søkerne sende inn informasjon etter hvert som de forsker mer på vaksinen. Det kalles en «rolling review». Da vil EMA fortløpende se på det som kommer inn, helt til de har nok informasjon til å ta en avgjørelse. Det vanligste er at legemiddelverkene fra to land får hovedansvar for å gå gjennom søknaden. Når de to landene har gått gjennom all dokumentasjonen, lager de en innstilling – et råd – om man skal godkjenne eller avvise vaksinen. Innstillingen sender de til EMAs vitenskapskomité. I komiteen sitter representanter fra alle EU/EØS-landene, også Norge. De skal stemme over om vaksinen skal anbefales godkjent. Godkjenningen kan være midlertidig, slik at produsenten er forpliktet til å sende inn mer informasjon etter hvert. Vis mer

– Glade for flere alternativer

De foreløpige resultatene fra laboratoriestudier og tidlige kliniske studier på voksne tyder på at vaksinen denne utløser produksjonen av antistoffer og immunceller som retter seg mot coronaviruset, ifølge EMA.

– Vi er glade for at vi får flere vaksinealternativer av flere grunner, blant annet at det kan være forskjeller i hvordan vaksinene virker, og ikke minst at det blir lettere å få til en større produksjon, sier Madsen.

Nå vil selskapet sende inn fortløpende data til EMA, slik de andre kandidatene som er i godkjenningsprosessen har gjort.

– De vil sende over de dataene de har på prekliniske forsøk, produksjon og kvalitet, om den er stabil og ren. Så kommer den kliniske delen etter hvert som resultatene fra de store kliniske studiene blir klare, sier Madsen.

Johnson & Johnsons vaksinekandidat er en såkalt «viral vektor» i motsetning til de RNA-baserte vaksinekandidaten til Pfizer/BioNTech og Moderna som per nå leder vaksinekappløpet.

Skal bare trenge én dose

En av fordelene med vaksinen til Johnson & Johnson, er at den bare skal kreve én dose, i tillegg til at den ikke trenger lagring i svært lave temperaturer.

Vaksinen til BioNTech / Pfizer er en av dem som kan bli vanskelig å lagre og transportere, fordi den må lagres i svært kalde temperaturer. Noen slike RNA-vaksiner må lagres helt ned i 70 minusgrader. Moderna har anslått at deres vaksine må lagres i 20 minusgrader, men at den tåler noen dager i kjøleskapstemperatur. I tillegg krever de begge trolig to doser per person.

Det kan også bli nødvendig med to doser av Oxfords vaksinekandidat, som i likhet med Johnson & Johnsons kandidat er en vaksine av typen viral vektor. Men den må trolig ikke oppbevares ved frysertemperatur.

EU signerte 8. oktober en avtale om kjøp på opptil 400 millioner doser til alle EU-land (og Norge), hvis vaksinen til Johnson & Johnson er trygg og effektiv mot covid-19. USA har gjennom Operation Warp Speed bestilt 100 millioner. Dette er også en av vaksinene Storbritannia satser på.

Janssen Pharmaceutical Companies (eid av amerikanske Johnson & Johnson) samarbeider med amerikanske Beth Israel Deaconess Medical Center. De startet fase tre-testing den 21. september.

Publisert: 01.12.20 kl. 14:13 Oppdatert: 01.12.20 kl. 14:46