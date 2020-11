NYE TILTAK: Statsminister Stefan Löfven strammer ytterligere inn for å få bukt med coronaviruset. Foto: Janerik Henriksson/TT

Åpner for lokale besøksforbud på sykehjem

Sveriges statsminister Stefan Löfven gir Folkhälsomyndigheten muligheten til å innføre besøksforbud ved sykehjem i regioner med mye smitte.

Nå nettopp

Tiltaket ble presentert på en pressekonferanse torsdag.

– Da det nasjonale besøksforbudet ble hevet, var det mye lavere smittespredning enn nå. Nå er vi i en annen situasjon, sier den svenske statsministeren.

Han påpeker at besøksforbud i det som i praksis er eldres bolig, er et svært inngripende tiltak. Derfor ønsker man ikke å innføre det nasjonalt, men heller at det gjøres en vurdering fra sted til sted.

– Det finnes en tid der vi kan begynne å leve som tidligere igjen, men det er ikke nå. Ikke ennå.

– Nå er det behov for å kunne innføre besøksforbud. Vi møter nå et veldig farlig virus som allerede har krevd tusener av menneskeliv i vårt land. Menneskers liv står på spill, sier Löfven.

Samtidig sier han at det vil gjøres unntak for ektefeller og kjærester.

19 nye dødsfall

Torsdag er det rapportert om 19 nye dødsfall i Sverige, og med det er til sammen 6.340 personer døde med coronaviruset.

Til sammen har 201.055 personer blitt smittet med viruset i landet.

Alle regioner i Sverige har nå skjerpede tiltak etter at smitten har økt kraftig den siste tiden.

I forrige uke innførte Sveriges statsminister Stefan Löfven skjenkestopp fra klokken 22.00. Mandag offentliggjorde statsministeren et forsamlingsforbud på åtte personer.

Publisert: 19.11.20 kl. 16:52

Les også

Mer om Coronaviruset Sverige