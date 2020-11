VANSKELIG OPPDRAG: Magnus Kviske forteller om transporten av en veldig syk covid-pasient. Opplevelsen sitter i skuespilleren som nå bidrar som sjåfør for syketransport. Foto: SUVAD MRKONJIC / SUVAD MRKONJIC FOTOGRAFISKA AB

Sverige: 92 år gammel kvinne døde av corona i baksetet på syketransporten

Den svenske skuespilleren Magnus Kviske(46) vil gjøre innsats under pandemien og stepper inn som sjåfør i syketransportbil. I forrige uke døde en 92 år gammel corona-pasient i bilen, rett før de ankom sykehuset.

Kviske som i normale tider er revy og musikalskuespiller, fikk et transportoppdrag fra en sykehjem. Han skulle kjøre en alvorlig syk coronasmittet kvinne fra et til sykehuset i Västervik. Skuespilleren har sertifikat for å kjøre taxi, men har ingen helseutdannelse.

Da han meldte seg til innsats, fikk han et grunnleggende kurs i hjerte- og lungeredning.

Han fikk også opplæring i rengjøring av bilen etter transport og smittevern. Vanligvis kjører han eldre pasienter med milde symptomer som skal ta en coronatest. Grensen for hvilke pasienter han skal ha ansvar for og hvem som trenger ambulansetransport, opplever han som uklar.



– Ubekvem

Kviske sier til Aftonbladet at han flere ganger har kjørt pasienter pasienter som han opplever som «grensetilfeller» og at han har følt seg ubekvem med ansvaret for pasienter som er tydelig syke.

Kvinnen han hentet i Kalmar fredag 20.november satt i rullestolen sin da han ankom sykehjemmet og var nærmest bevisstløs.

Magnus Kviske sier at han konstaterte at hun burde blitt transportert ambulanse de 100 kilometerne til Västerviks sykehus.

– Sykepleieren hadde bestemt at hun skulle transporteres i syketransport. Jeg tenkte at det ikke kom til å gå bra, men at det var tid til å vente på en ambulanse, sier Kviske.

Kvinnen ble plassert i minibussen som fungerer som syketransport, lik de norske «hvite ambulansene» som kjører rene transportoppdrag til og fra norske sykehus.

Turen til sykehuset skulle ta halvannen time gjennom skogene i Småland.

– Jeg kjørte så fort jeg hadde lov til. Hele tiden hørte jeg at hun slet med pusten. Hun levde da vi ankom Västervik, men ett minutt før vi kom til ambulansemottaket, ble det helt stille. Hun ble raskt hånd om i mottaket, men de klarte ikke å gjenopplive henne. Hun døde i bilen, sier Magnus Kviske til Aftonbladet.

OPPLÆRING: Skuespiller Magnus Kviske har taxisertifikat og kan kjøre minibuss. Han kjører alvorlig syke coronapasienter mellom sykehjem og sykehus. Det er tøffe oppdrag midt i pandemien. Foto: SUVAD MRKONJIC / SUVAD MRKONJIC FOTOGRAFISKA AB

Han forteller selv at han brøt sammen i akuttmottaket da situasjonen var avklart. Jeg synes ikke at hun fikk en verdig avslutning på livet der hun satt i baksetet og kjempet for å få puste, sier skuespilleren.

Han begynte å klandre seg selv.

Noen dager etter hendelsen møter han Sveriges største avis. Han har fått god støtte av sin leder og kollegaene i Nettotaxi som han jobber for.

– Jeg laster ikke meg selv for dette. Men jeg føler meg utilstrekkelig når det dukker opp en situasjon som kunne vært løst bedre, sier han.

– Trist hendelse

Hendelsen fører til endringer. Det skal tas grundigere vurderinger av hvem som trenger ambulansetransport og hvem som er friske nok til rene transportoppdrag.

– Avstandene skal også vurderes. Det er ikke greit at vi kjører så lange turer. Sparetiltak gjør at vi bare har en buss som dette i hele fylket. Det er veldig stort. Det måtte et dødsfall til for å forstå at det kanskje er nok, sier han.

Leder i Kalmar Länstrafik Christer Holmgren, beklager hendelsen overfor Aftonbladet.

– Dette er en trist hendelse. Vi utfører transportoppdraget, men vi tar ikke de medisinske vurderingene før transporten. Det er alltid sykehjemmet eller vedkommendes bolig som vurderer behovet.

