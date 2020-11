NYE FUNN: En forskningsrapport fra USA antyder at det å ha vært coronasmittet kan gi mer langvarig immunitet enn man trodde tidligere. Foto: LIZABETH MENZIES / CDC

Lovende funn om immunitet i ny studie

En ny studie antyder at det å ha hatt covid-19 kan gi mer langvarig immunitet enn tidligere antatt. – Oppmuntrende, sier norsk forsker.

Studien er begrenset i omfang og ennå ikke fagfellevurdert, men de innledende konklusjonene er omtalt i en rekke store medier som New York Times og CNN.

Funnene tyder på at immunitet mot coronaviruset kan vare i opptil seks måneder, og muligens også mye lengre, dersom man tar hensyn til alle delene av kroppens immunforsvar.

Det er oppmuntrende ettersom tidligere studier har vist at antistoffene i blodet til corona-pasienter sank drastisk tre måneder etter at de ble friske. Frykten er, og har vært, at immuniteten mot viruset kanskje bare er svært midlertidig.

Denne studien har imidlertid fulgt pasientene over lengre tid og ser også på cellene som lager antistoff, altså såkalte hukommelsesceller. 185 voksne i alderen 19–81 som er blitt friske av viruset har deltatt.

Hos nesten samtlige fant forskerne såkalte B-hukommelsesceller, og de fant også at disse økte over tid. I tillegg er det identifisert to typer T-celler, som «ser ut til å nå et mer stabilt nivå, eller en tregere nedbrytningsfase, senere enn de første seks månedene etter smitten».

Hos de fleste er det funnet nok immunceller til å kunne holde viruset i sjakk og hindre sykdom, skriver New York Times.

– Den mengden immunhukommelse vil trolig hindre sykehusinnleggelse og alvorlig sykdom hos de fleste som har hatt viruset tidligere, sier virolog Shane Crotty ved La Jolla Institute of Immunology, en av studiens medforfattere, til New York Times.

– Oppmuntrende

Forskerne understreker at studien er begrenset og at det trengs mer forskning for å bekrefte om de samme funnene går igjen i en større gruppe mennesker og over en lengre tidshorisont.

En studie publisert forrige uke viste imidlertid også at folk som er blitt friske av covid-19 har sterke og beskyttende immunceller selv om man ikke finner antistoffer i blodet deres.

– Alt i alt er dette en viktig studie som bekrefter immunhukommelse mot covid-19, men studien viser også at dette varierer fra person til person, sier professor Lawrence Young ved University of Warwick til CNN.

Medisinprofessor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo mener også studien er oppmuntrende, men understreker at tolkningen av funnene ikke er sikker ennå.

OPPMUNTRET: Professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo. Foto: Marius Knutsen

– Jeg er litt overrasket over at de trekker den konklusjonen at det de observerer nå vil sikre immunitet i mange år. Det kan man jo strengt tatt ikke vite sikkert foreløpig, sier hun til VG.

Hun sier det nye her er at man har fulgt pasienter over tid, og ikke bare sett på antistoffer men også cellene som lager antistoffene.

– Da ser de at de får over tid en gradvis økning av hukommelsescelle som lager antistoff mot taggeproteinet på coronaviruset. Det er oppmuntrende. De sier også at denne typen studier har tidligere ikke vært gjort etter infeksjon hos mennesker, slik at man ikke vet helt hva man kan vente seg. Men det er i alle fall svært oppløftende at det skjer en endring mot flere av de immun-cellene vi regner med er nødvendige for å ha langvarig immunitet mot viruset, sier hun.

– Stor grad av variasjon

Hun understreker også at studien antyder at det er variasjon fra person til person med tanke på immunitet.

– Forfatterne diskuterer sine funn i lys av at det har vært noen rapporter om at folk blir syke på nytt av corona. Det kan være fordi disse personene ikke utviklet tilstrekkelig god hukommelse som gir immunitet mot viruset. De ser jo også i sin studie at det er ganske stor grad av variasjon, som kan skyldes at folk er blitt smittet med ulik mengde virus, sier Spurkland.

Young mener dog at funnene uansett er positive, med tanke på håpet om en vaksine med langvarig effekt.

– Den viktigste beskjeden vi kan ta med oss fra denne studien er at immunresponsen mot viruset er mer langvarig enn tidligere antatt. Det gir håp om at en effektiv vaksine kan bidra til langvarig beskyttende immunitet, sier han til CNN.

Hvor langvarig immuniteten den blir, vet man ikke.

Publisert: 18.11.20 kl. 23:01

