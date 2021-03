Containerskip kan sperre Suezkanalen i flere uker: − Som en strandet hval

Containerskipet «Ever Given» står fast på sandbunn. Det kan måtte bli tømt for last for å komme seg løs.

Av Sindre Camilo Lode

Skipet satte seg fast tirsdag morgen. Så langt har ikke forsøk på å få det løs, lykkes. Nå har bergingsgrupper fra Nederland og Japan blitt hentet inn for å revurdere planene for å få det løs, skriver The Guardian torsdag ettermiddag.

Det taiwanske selskapet Evergreen som leaser skipet, sier at de to bergingsgruppene vil jobbe sammen med kapteinen og de egyptiske Suezkanal-myndighetene (SCA) for å få skipet til å flyte igjen – slik at trafikken på det som blir omtalt som en av verdens viktigste handelsruter, kan bli gjenopptatt.

Den 171 kilometer lange Suezkanalen forbinder Middelhavet og Rødehavet og forenkler skipstrafikken mellom Europa og Asia.

fullskjerm neste FORSINKET: Flere skip har ankret opp på hver side av kanalen i påvente av at «Ever Given» skal komme seg løs.

Minst 150 skip forsinket

SCA opplyste torsdag at de har satt trafikken gjennom kanalen på pause, samtidig som åtte slepebåter og minst to mudderprammer jobber for å frigjøre skipet. Bilder viser også at gravemaskiner på land er satt inn for å hjelpe.

Ifølge selskapet som drifter kanalen, Leth Agencies, er minst 150 skip forsinket som følge av hendelsen. De skriver i en pressemelding at det vil bli jobbet med å frigjøre skipet hele torsdag.

Også flere norske skip er forsinket som følge av blokkeringen. Ifølge Norsk Rederiforbund står 16 skip med norske eierinteresser fast, enten i en av endene av kanelen eller midt i den.

– Med en gang vi får dette skipet løs, vil ting gå tilbake til normalen. Om gud vil, er vi ferdige i dag, sier styreleder for SCA, Osama Rabie.

INSPISERER: Styreleder Osama Rabei i de egyptiske Suezkanal-myndighetene (SCA). Foto: SUEZ CANAL AUTHORITY/HO / SUEZ CANAL AUTHORITY/HANDOUT

Men alle er ikke like optimistiske.

Administrerende direktør Peter Berdowski i spesialmudringsselskapet Boskalis, som jobber på stedet, mener det ikke er mulig å trekke skipet løs fra sanden.

Han mener at det kan hende skipet må bli losset for at de skal lykkes med å få det fri.

– Vi kan ikke se bort fra at det kan ta flere uker, avhengig av situasjonen, sier han til den nederlandske TV-kanalen NOS.

Ifølge Berdowski har både baugen og hekken, altså den forreste og bakerste delen av skipet, satt seg fast på hver sin side av kanalen.

– Det er som en strandet hval. Det har en enorm vekt på sanden. Vi må kanskje arbeide med en kombinasjon av å redusere vekten ved å fjerne containere, olje og vann fra skipet, slepebåter og mudring av sand, sier han.

SPERRER: Lasteskipet «Ever Given» står på tvers av Suezkanalen. Foto: EUROPEAN SPACE AGENCY / X80001

Koster flere milliarder i timen

Rundt 12 prosent av verdenshandelen går gjennom Suezkanalen. For hver dag som går blir ringvirkningen for skipstrafikken større.

Utregninger fra Lloyd’s List anslår at blokaden koster opp mot 400 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, hver eneste time kanalen er stengt.

«Ever Given» er rundt 400 meter langt og like under 60 meter bredt. Suezkanalen er på sin side 190 km lang, 24 meter dyp og rundt 205 meter bred.

Det taiwanske shippingselskapet Evergreen eier skipet, som er registrert i Panama. Det var på vei fra den kinesiske havnen Ningbo til Rotterdam i Nederland, ifølge nettstedet Vesselfinder, som overvåker skipstrafikk.

Shippingselskapet sier at skipet mistet kontrollen som følge av kraftig vind i området, etter at det kom inn i kanalen fra Rødehavet. En anonym egyptisk tjenesteperson har også skyldt på vinden, ifølge nyhetsbyrået AP.